Бубнов: «Игра «Локомотива» с «Ростовом» была ближе к ничейной»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов уверен, что ничейный счет в матче 25-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом» был бы более справедлив, чем победа столичных футболистов.

«Железнодорожники владели ощутимым позиционным и территориальным преимуществом, но моментов практически не создали. Собственно, кроме гола со «стандарта», особо вспомнить и нечего. Безусловно, вижу в этом заслугу «Ростова», которые умеет играть «вторым номером». Это отрабатывалось еще при Бердыеве, использовалось Кучуком, а теперь вот Карпиным. Гораздо хуже обстоят дела с позиционной атакой, но здесь команда могла сыграть от обороны.

Скорость и темп, предложенные «Локомотивом», полностью устроили гостей. В целом сказал бы, что игра была ближе к ничейной, так как моментов не было ни у тех, ни у других ворот. Но хозяевам удалось использовать «стандарт» – главное оружие при равном противостоянии. При этом «Локо» ничего не позволил сопернику, сыграв надежно в обороне. Даже странно, что столько владея мячом и играя на чужой половине поля, железнодорожники не дали «Ростову» воспользоваться свободными зонами в своих тылах», – сказал Бубнов.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Ростов» завершился со счетом 1:0.