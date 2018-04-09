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  • Бубнов: «Игра «Локомотива» с «Ростовом» была ближе к ничейной»

Бубнов: «Игра «Локомотива» с «Ростовом» была ближе к ничейной»

9 апреля 2018, 09:05
6

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов уверен, что ничейный счет в матче 25-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом» был бы более справедлив, чем победа столичных футболистов.

«Железнодорожники владели ощутимым позиционным и территориальным преимуществом, но моментов практически не создали. Собственно, кроме гола со «стандарта», особо вспомнить и нечего. Безусловно, вижу в этом заслугу «Ростова», которые умеет играть «вторым номером». Это отрабатывалось еще при Бердыеве, использовалось Кучуком, а теперь вот Карпиным. Гораздо хуже обстоят дела с позиционной атакой, но здесь команда могла сыграть от обороны.

Скорость и темп, предложенные «Локомотивом», полностью устроили гостей. В целом сказал бы, что игра была ближе к ничейной, так как моментов не было ни у тех, ни у других ворот. Но хозяевам удалось использовать «стандарт» – главное оружие при равном противостоянии. При этом «Локо» ничего не позволил сопернику, сыграв надежно в обороне. Даже странно, что столько владея мячом и играя на чужой половине поля, железнодорожники не дали «Ростову» воспользоваться свободными зонами в своих тылах», – сказал Бубнов.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Ростов» завершился со счетом 1:0.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Бубнов Александр
Комментарии (6)
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_Marqella_
1523255601
Всем и так было понятно,что кучерявый сдаст матч...так и получилось....а донские парни всё ближе и ближе к заветной цели!!!
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alex1951
1523257305
Буба,ты прав.Как всегда.Мы все переживаем. Как это случилось? Ничья же,ничья!!! А тут такое дело!Слышь,Бубновый,надо чё то придумать.
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BarStep
1523257957
Все включились в психологическую атаку, что чемпионства достоин только Спатрак и только он... Мое мнение - ближе к ничейной была игра Спартак - Тосно..
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Федя Кабак
1523260469
Была, не была....эксперт блин!
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sports1302
1523266433
Пpогнозы футбольных матчей -> bets-info.ru
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Таганский
1523307872
Тот редкий случай, когда с Бубном соглашусь.. Но это уже ничего не меняет..
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