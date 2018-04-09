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    Бубнов: «Игра «Локомотива» с «Ростовом» была ближе к ничейной»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов уверен, что ничейный счет в матче 25-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом» был бы более справедлив, чем победа столичных футболистов.

    «Железнодорожники владели ощутимым позиционным и территориальным преимуществом, но моментов практически не создали. Собственно, кроме гола со «стандарта», особо вспомнить и нечего. Безусловно, вижу в этом заслугу «Ростова», которые умеет играть «вторым номером». Это отрабатывалось еще при Бердыеве, использовалось Кучуком, а теперь вот Карпиным. Гораздо хуже обстоят дела с позиционной атакой, но здесь команда могла сыграть от обороны.

    Скорость и темп, предложенные «Локомотивом», полностью устроили гостей. В целом сказал бы, что игра была ближе к ничейной, так как моментов не было ни у тех, ни у других ворот. Но хозяевам удалось использовать «стандарт» – главное оружие при равном противостоянии. При этом «Локо» ничего не позволил сопернику, сыграв надежно в обороне. Даже странно, что столько владея мячом и играя на чужой половине поля, железнодорожники не дали «Ростову» воспользоваться свободными зонами в своих тылах», – сказал Бубнов.

    Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Ростов» завершился со счетом 1:0.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.04.2018 09:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 10 апреля 2018, 00:04

      Тот редкий случай, когда с Бубном соглашусь..
      Но это уже ничего не меняет..

      0
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      Рейтинг: +1

      sports1302 9 апреля 2018, 12:33

      Пpогнозы футбольных матчей -> bets-info.ru

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 9 апреля 2018, 10:54

      Была, не была....эксперт блин!

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 9 апреля 2018, 10:12

      Все включились в психологическую атаку, что чемпионства достоин только Спатрак и только он... Мое мнение - ближе к ничейной была игра Спартак - Тосно..

      6
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 9 апреля 2018, 10:01

      Буба,ты прав.Как всегда.Мы все переживаем.
      Как это случилось? Ничья же,ничья!!!
      А тут такое дело!Слышь,Бубновый,надо чё то придумать.

      0
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      Рейтинг: +5421

      _Marqella_ 9 апреля 2018, 09:33

      Всем и так было понятно,что кучерявый сдаст матч...так и получилось....а донские парни всё ближе и ближе к заветной цели!!!

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