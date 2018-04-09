Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
Материалы

Локомотив - Ростов

08.04.2018, Воскресенье, 16:30 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: МАТЧ ТВ Россия. Премьер-лига, 25 тур Локомотив - Ростов Молодежные команды: 2 - 1
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
11 тур
24 сентября, воскресенье 16:30 Ростов 0:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
22 тур
9 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 0:0 Ростов
8 тур
24 сентября, суббота 21:30 Ростов 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
6 мая, пятница 19:30 Ростов 2:1 Локомотив
13 тур
26 октября, понедельник 19:30 Локомотив 0:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
18 тур
8 марта, воскресенье 18:30 Ростов 0:1 Локомотив
3 тур
14 августа, четверг 18:30 Локомотив 2:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
11 мая, воскресенье 20:15 Ростов 2:0 Локомотив
6 тур
26 августа, понедельник 20:00 Локомотив 5:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
27 апреля, суббота 18:30 Локомотив 3:1 Ростов
12 тур
21 октября, воскресенье 20:00 Ростов 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
18 тур
31 июля, воскресенье 21:00 Ростов 0:3 Локомотив
3 тур
2 апреля, суббота 18:30 Локомотив 1:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
29 тур
20 ноября, суббота 14:00 Ростов 1:2 Локомотив
15 тур
1 августа, воскресенье 21:00 Локомотив 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2009
16 тур
2 августа, воскресенье 19:30 Локомотив 2:0 Ростов
2 тур
22 марта, воскресенье 19:00 Ростов 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
23 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Ростов 0:2 Локомотив
9 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Локомотив 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 Ростов
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Ростов 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2005
23 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Ростов 1:1 Локомотив
8 тур
14 мая, суббота 19:00 Локомотив 4:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
20 тур
22 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Ростов
9 тур
1 мая, суббота 00:00 Ростов 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
21 тур
17 августа, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Локомотив
10 тур
25 мая, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
21 тур
24 августа, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Ростов
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Ростов 2:3 Локомотив
Чемпионат России 2001
30 тур
4 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Ростов
1 тур
10 марта, суббота 00:00 Ростов 0:0 Локомотив
Чемпионат России 2000
27 тур
14 октября, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Ростов
13 тур
18 июня, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Локомотив
Чемпионат России 1999
30 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Локомотив 3:0 Ростов
1 тур
3 апреля, суббота 00:00 Ростов 1:1 Локомотив
Чемпионат России 1998
24 тур
9 сентября, среда 00:00 Ростов 2:2 Локомотив
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:1 Ростов
Чемпионат России 1997
19 тур
23 июля, среда 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Ростов 2:2 Локомотив
Чемпионат России 1996
26 тур
6 сентября, пятница 00:00 Ростов 0:2 Локомотив
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
Чемпионат России 1995
18 тур
29 июля, суббота 00:00 Ростов 0:2 Локомотив
11 тур
17 июня, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
Чемпионат России 1993
26 тур
31 августа, вторник 00:00 Локомотив 5:2 Ростов
9 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Ростов 1:3 Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 7 тур
1 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 Ростов
Первый этап, 4 тур
26 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
...
  • ...
    Рейтинг: +452

    Мультибановый хрякозавр 8 апреля 2018, 18:12

    Шпалыч своё пальто наверное где-то в мусорном баке нашёл

    -1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2161

    Алекc 8 апреля 2018, 17:33

    вот смотрю составы.. а там 10 чел у локо... что за фигня то, бомбардир?))

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1152

    Spartak 777 > Алекc 8 апреля 2018, 17:35

    АХАХАХ )))) РЕАЛЬНО ))))

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1152

    Spartak 777 > ferrum 8 апреля 2018, 17:43

    он у "Бомбардира" в черном списке ))))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2467

    Аид666 8 апреля 2018, 16:54

    Трансляция: МАТЧ ТВ... а почему там тогда хоккей идет??

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3911

    minaev23 > Аид666 8 апреля 2018, 17:06

    матч тв - олени тупые

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1152

    Spartak 777 > Аид666 8 апреля 2018, 17:26

    потму что бабки разворавали и теперь платить за трансляции нечем !!! щас чуть хоккей рейтинги наберет,бабки выбьют с государства , по карманам распихают и его транслировать перестанут, будем года через два по федеральным каналам из спорта смотреть керлинг и дартс какой нибудь !

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1094

    ДяДь ПашА 8 апреля 2018, 16:37

    Обоим тренерам очки нужны как воздух

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 8 апреля 2018, 08:40

    Первый круг был случайностью! Ша Локо, будет терять очки по кд!

    -1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +504

    alex-76 8 апреля 2018, 03:04

    Удачи и победы нашим парням!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11579

    alex1951 2 апреля 2018, 08:13

    Семину больше ну никак нельзя проигрывать....
    Он и так растерял свое преимущество.
    Для Карпуши ,задача тоже не из легких,
    Если дома не может выиграть,то надо это делать на выезде.
    Ну .не надеятся ведь на то,что соседи по таблице ,будут за Ростов решать - быть или не быть...Вот в чем вопрос!

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 