Локомотив - Ростов

Шпалыч своё пальто наверное где-то в мусорном баке нашёл
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|0:1
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|Ростов
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|Локомотив
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Локомотив
|30
|18
|6
|6
|41:21
|+20
|60
|2.
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|49:23
|+26
|58
|3.
|Спартак М
|30
|16
|8
|6
|51:32
|+19
|56
|4.
|Краснодар
|30
|16
|6
|8
|46:30
|+16
|54
|5.
|Зенит
|30
|14
|11
|5
|46:21
|+25
|53
|6.
|Уфа
|30
|11
|10
|9
|34:30
|+4
|43
|7.
|Арсенал Т
|30
|12
|6
|12
|35:41
|-6
|42
|8.
|Амкар-Пермь
|32
|11
|8
|13
|23:30
|-7
|41
|9.
|Динамо М
|30
|10
|10
|10
|29:30
|-1
|40
|10.
|Ахмат
|30
|10
|9
|11
|30:34
|-4
|39
|11.
|Рубин
|30
|9
|11
|10
|32:25
|+7
|38
|12.
|Ростов
|30
|9
|10
|11
|27:28
|-1
|37
|13.
|Урал
|30
|8
|13
|9
|31:32
|-1
|37
|14.
|Анжи
|32
|7
|6
|19
|35:61
|-26
|27
|15.
|Тосно
|30
|6
|6
|18
|23:54
|-31
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|30
|2
|7
|21
|16:55
|-39
|13
|17.
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|6:4
|+2
|3
|18.
|Тамбов
|2
|0
|0
|2
|0:3
|-3
|0
Шпалыч своё пальто наверное где-то в мусорном баке нашёл
вот смотрю составы.. а там 10 чел у локо... что за фигня то, бомбардир?))
АХАХАХ )))) РЕАЛЬНО ))))
он у "Бомбардира" в черном списке ))))
Трансляция: МАТЧ ТВ... а почему там тогда хоккей идет??
потму что бабки разворавали и теперь платить за трансляции нечем !!! щас чуть хоккей рейтинги наберет,бабки выбьют с государства , по карманам распихают и его транслировать перестанут, будем года через два по федеральным каналам из спорта смотреть керлинг и дартс какой нибудь !
Первый круг был случайностью! Ша Локо, будет терять очки по кд!
Семину больше ну никак нельзя проигрывать....
Он и так растерял свое преимущество.
Для Карпуши ,задача тоже не из легких,
Если дома не может выиграть,то надо это делать на выезде.
Ну .не надеятся ведь на то,что соседи по таблице ,будут за Ростов решать - быть или не быть...Вот в чем вопрос!