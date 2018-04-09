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  • Бубнов: «Для «Спартака» все по-прежнему зависит от «Локомотива»

Бубнов: «Для «Спартака» все по-прежнему зависит от «Локомотива»

9 апреля 2018, 06:07
6

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов был удивлен тем, как быстро сдались футболисты «Анжи» в домашнем матче против «Спартака» в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги.

«Честно говоря, такой результативной игры не предполагал. Ожидал, что «Анжи» с учетом тяжелейшего турнирного положения даст «Спартаку» бой, тем более после ничьи в Краснодаре в последнем туре (1:1). Но так получилось, что красно-белые забили быстрый мяч, который задал тон всему матчу. Так же стремительно в ворота хозяев влетели второй и третий голы, после чего интрига окончательно умерла. Вторую половину встречи соперники провели уже в спокойном ключе, без риска для итогового результата.

Ощущения, что «Анжи» способен перевернуть ход встречи не возникло даже после того, как счет стал 1:3. Запас прочности у «Спартака» большой, поэтому не было сомнений, что он доведет дело до победного конца, если продолжит в том же духе. Изначально столичный клуб выглядел безоговорочным фаворитом благодаря одной из сильнейших атакующих линий в чемпионате. «Анжи» же регулярно допускает ошибки в обороне и очень много пропускает, так что в его успех совсем не верилось.

Хет-трик Промеса стал во многом откровением после не самого удачного старта весны. Он – большой молодец, и эти три гола придадут ему уверенности в своих силах. Но если говорить о лучшем игроке чемпионата или даже «Спартака», то я бы назвал Луиса Адриано.

Для «Спартака» все по-прежнему зависит от «Локомотива», но если потери красно-белых в оставшихся турах будут минимальны, появится отличный шанс на титул. Со всеми конкурентами москвичи уже сыграли, а впереди встречи с середняками и аутсайдерами. В этом смысле у «Спартака» есть преимущество, ведь «Локо» еще предстоит сыграть с «Краснодаром» и «Зенитом». Но не стоит забывать и о ЦСКА, который еще может заявить о себе.

Что касается «Анжи», то это очевидный кандидат на понижение в классе. Надо смотреть календарь, но уже понятно, что борьба за место в переходных матчах развернется между махачкалинским клубом и «Тосно». По игре они смотрятся примерно одинаково, так что затрудняюсь сказать, кто больше достоит прописки в РФПЛ», – считает Бубнов.

Матч 25-го тура РФПЛ «Анжи» – «Спартак» завершился со счетом 1:4.

Промес бьет рекорды РФПЛ! Он снова хорош

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Анжи Спартак Адриано Луис Промес Квинси Бубнов Александр
Комментарии (6)
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Диктор
1523248043
Бубен протписную истину глаголет.
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rostik-100
1523258187
Просто откройте календарь, у Спартака из самых сильных остались Урал да Ростов, а Локомотиву играть еще с Зенитом и Краснодаром, и теперь как сами думаете - 2 очка разницы и 3 держим в уме несыгранный матч, который надо еще выиграть, кстати, там у ЦСКА до Спартака 6 очков разницы и на 2 игры меньше, концовка нас ждет супер, не в Германии, где все ясно, и не в Англии мы.
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zigbert
1523262504
Растолковал все по делу.Но ведь все расклады сейчас на бумаге.А как будет на самом деле, предсказать сложно.
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OfaZavr
1523262661
все верно разложил.
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тщмек 19
1523267760
между махачкалинским клубом и «Тосно»... Динамо забыл
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