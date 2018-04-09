Бубнов: «Для «Спартака» все по-прежнему зависит от «Локомотива»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов был удивлен тем, как быстро сдались футболисты «Анжи» в домашнем матче против «Спартака» в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги.

«Честно говоря, такой результативной игры не предполагал. Ожидал, что «Анжи» с учетом тяжелейшего турнирного положения даст «Спартаку» бой, тем более после ничьи в Краснодаре в последнем туре (1:1). Но так получилось, что красно-белые забили быстрый мяч, который задал тон всему матчу. Так же стремительно в ворота хозяев влетели второй и третий голы, после чего интрига окончательно умерла. Вторую половину встречи соперники провели уже в спокойном ключе, без риска для итогового результата.

Ощущения, что «Анжи» способен перевернуть ход встречи не возникло даже после того, как счет стал 1:3. Запас прочности у «Спартака» большой, поэтому не было сомнений, что он доведет дело до победного конца, если продолжит в том же духе. Изначально столичный клуб выглядел безоговорочным фаворитом благодаря одной из сильнейших атакующих линий в чемпионате. «Анжи» же регулярно допускает ошибки в обороне и очень много пропускает, так что в его успех совсем не верилось.

Хет-трик Промеса стал во многом откровением после не самого удачного старта весны. Он – большой молодец, и эти три гола придадут ему уверенности в своих силах. Но если говорить о лучшем игроке чемпионата или даже «Спартака», то я бы назвал Луиса Адриано.

Для «Спартака» все по-прежнему зависит от «Локомотива», но если потери красно-белых в оставшихся турах будут минимальны, появится отличный шанс на титул. Со всеми конкурентами москвичи уже сыграли, а впереди встречи с середняками и аутсайдерами. В этом смысле у «Спартака» есть преимущество, ведь «Локо» еще предстоит сыграть с «Краснодаром» и «Зенитом». Но не стоит забывать и о ЦСКА, который еще может заявить о себе.

Что касается «Анжи», то это очевидный кандидат на понижение в классе. Надо смотреть календарь, но уже понятно, что борьба за место в переходных матчах развернется между махачкалинским клубом и «Тосно». По игре они смотрятся примерно одинаково, так что затрудняюсь сказать, кто больше достоит прописки в РФПЛ», – считает Бубнов.

Матч 25-го тура РФПЛ «Анжи» – «Спартак» завершился со счетом 1:4.

Промес бьет рекорды РФПЛ! Он снова хорош