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    Бубнов: «Для «Спартака» все по-прежнему зависит от «Локомотива»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов был удивлен тем, как быстро сдались футболисты «Анжи» в домашнем матче против «Спартака» в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги.

    «Честно говоря, такой результативной игры не предполагал. Ожидал, что «Анжи» с учетом тяжелейшего турнирного положения даст «Спартаку» бой, тем более после ничьи в Краснодаре в последнем туре (1:1). Но так получилось, что красно-белые забили быстрый мяч, который задал тон всему матчу. Так же стремительно в ворота хозяев влетели второй и третий голы, после чего интрига окончательно умерла. Вторую половину встречи соперники провели уже в спокойном ключе, без риска для итогового результата.

    Ощущения, что «Анжи» способен перевернуть ход встречи не возникло даже после того, как счет стал 1:3. Запас прочности у «Спартака» большой, поэтому не было сомнений, что он доведет дело до победного конца, если продолжит в том же духе. Изначально столичный клуб выглядел безоговорочным фаворитом благодаря одной из сильнейших атакующих линий в чемпионате. «Анжи» же регулярно допускает ошибки в обороне и очень много пропускает, так что в его успех совсем не верилось.

    Хет-трик Промеса стал во многом откровением после не самого удачного старта весны. Он – большой молодец, и эти три гола придадут ему уверенности в своих силах. Но если говорить о лучшем игроке чемпионата или даже «Спартака», то я бы назвал Луиса Адриано.

    Для «Спартака» все по-прежнему зависит от «Локомотива», но если потери красно-белых в оставшихся турах будут минимальны, появится отличный шанс на титул. Со всеми конкурентами москвичи уже сыграли, а впереди встречи с середняками и аутсайдерами. В этом смысле у «Спартака» есть преимущество, ведь «Локо» еще предстоит сыграть с «Краснодаром» и «Зенитом». Но не стоит забывать и о ЦСКА, который еще может заявить о себе.

    Что касается «Анжи», то это очевидный кандидат на понижение в классе. Надо смотреть календарь, но уже понятно, что борьба за место в переходных матчах развернется между махачкалинским клубом и «Тосно». По игре они смотрятся примерно одинаково, так что затрудняюсь сказать, кто больше достоит прописки в РФПЛ», – считает Бубнов.

    Матч 25-го тура РФПЛ «Анжи» – «Спартак» завершился со счетом 1:4.

    Промес бьет рекорды РФПЛ! Он снова хорош

    Источник: Sportbox.ru

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    09.04.2018 06:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 9 апреля 2018, 12:56

      между махачкалинским клубом и «Тосно»...
      Динамо забыл

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 11:31

      все верно разложил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100700

      zigbert 9 апреля 2018, 11:28

      Растолковал все по делу.Но ведь все расклады сейчас на бумаге.А как будет на самом деле, предсказать сложно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 9 апреля 2018, 10:16

      Просто откройте календарь, у Спартака из самых сильных остались Урал да Ростов, а Локомотиву играть еще с Зенитом и Краснодаром, и теперь как сами думаете - 2 очка разницы и 3 держим в уме несыгранный матч, который надо еще выиграть, кстати, там у ЦСКА до Спартака 6 очков разницы и на 2 игры меньше, концовка нас ждет супер, не в Германии, где все ясно, и не в Англии мы.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 апреля 2018, 07:27

      Бубен протписную истину глаголет.

      1
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