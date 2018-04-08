Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Промес бьет рекорды РФПЛ! Он снова хорош


    3.3
    Голосов: 7
    08.04.2018 19:45
    Квинси ведет «Спартак» к чемпионству.

    Главный матч этого сезона Квинси Промес выдал в дерби против ЦСКА. Зимой «Спартак» закрывал этим матчем первую часть сезона. Тогда Промес оформил дубль и подчеркнул этим свою великолепную форму. Но перерыв для голландца точно был лишним. Весной Квинси долго выглядел обычным игроком, который не лучше других.

    Кубковый матч с «Крыльями Советов» стал первым, где Промесу удалось забить. До этого он молчал в трех играх РФПЛ, двух матчах Лиги Европы и товарищеской встрече за сборную. Теперь Квинси прорвало.

    Матч «Спартака» и «Анжи» важен для обеих команд. Промес сделал между ними голевую разницу. Он оформил самый быстрый хет-трик в истории РФПЛ, побив достижение Зорана Тошича.

    Сначала ему выкатили мяч на пустые ворота. Потом Квинси создал гол сам. Он перехватил мяч в центре, дотащил его до штрафной и пульнул дальним ударом. Дальше Луис Адриано заработал пенальти, который дали пробить Промесу. Есть хет-трик за 27 минут! Впервые в карьере Квинси забил три мяча в одном матче. Его «Спартак» выиграл со счетом 4:1.

    Теперь лидер «Спартака» вышел просто на топовые статистические показатели. У него стало 20 матчей, 13 голов и семь голевых передач в этом сезоне.

    Текстовый онлайн матча «Анжи» – «Спартак»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Спартака»
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 7
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +523

      Грыззь 13 апреля 2018, 13:40

      Удачи. Спартак-чемпион!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 9 апреля 2018, 18:40

      мало таких легионеров в рфпл...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      crcaarod 9 апреля 2018, 14:23

      Еще ничего не ясно, но Спартак в гонке это точно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1

      sports1302 9 апреля 2018, 12:34

      Прoгнозы футбольных матчей -> bets-info.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Leshka1994 9 апреля 2018, 12:29

      Красавец)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 12:14

      надеюсь это не просто всплеск а реальное возвращение прежнего Квинси!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100743

      zigbert 9 апреля 2018, 09:46

      Отдых пошел ему на пользу.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1

      dumabez 8 апреля 2018, 22:07

      Заработок на футбольных ставках -> pro100stavki.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 8 апреля 2018, 21:53

      ПРОМЕС КРАСАВА!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 8 апреля 2018, 21:28

      Идите вы со своими барселонами... Я хочу, чтоб он играл в Спартаке.. (Е. С. Ловчев о Квинси) ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11