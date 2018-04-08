Промес бьет рекорды РФПЛ! Он снова хорош

Квинси ведет «Спартак» к чемпионству.

Главный матч этого сезона Квинси Промес выдал в дерби против ЦСКА. Зимой «Спартак» закрывал этим матчем первую часть сезона. Тогда Промес оформил дубль и подчеркнул этим свою великолепную форму. Но перерыв для голландца точно был лишним. Весной Квинси долго выглядел обычным игроком, который не лучше других.

Кубковый матч с «Крыльями Советов» стал первым, где Промесу удалось забить. До этого он молчал в трех играх РФПЛ, двух матчах Лиги Европы и товарищеской встрече за сборную. Теперь Квинси прорвало.

Матч «Спартака» и «Анжи» важен для обеих команд. Промес сделал между ними голевую разницу. Он оформил самый быстрый хет-трик в истории РФПЛ, побив достижение Зорана Тошича.

twit text — Mikhail Beard (@Ru1Moscow) 8 апреля 2018 г.

Сначала ему выкатили мяч на пустые ворота. Потом Квинси создал гол сам. Он перехватил мяч в центре, дотащил его до штрафной и пульнул дальним ударом. Дальше Луис Адриано заработал пенальти, который дали пробить Промесу. Есть хет-трик за 27 минут! Впервые в карьере Квинси забил три мяча в одном матче. Его «Спартак» выиграл со счетом 4:1.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 8 апреля 2018 г.

Теперь лидер «Спартака» вышел просто на топовые статистические показатели. У него стало 20 матчей, 13 голов и семь голевых передач в этом сезоне.

Текстовый онлайн матча «Анжи» – «Спартак»