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    Промес оформил первый хет-трик в карьере и возглавил список бомбардиров РФПЛ

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес забил три гола в матче 25-го тура РФПЛ против «Анжи» (3:1, перерыв).

    Этот хет-трик стал первым для голландца на профессиональном уровне. В текущем сезоне чемпионата России Промес забил 13 мячей.

    Таким образом, он возглавил список бомбардиров РФПЛ, опередив форварда «Краснодара» Федора Смолова (12 голов) и нападающего «Зенита» Александра Кокорина (10 голов).

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Промес снова забивает в РФПЛ. Три за тайм!

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2018 19:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 10:32

      молодец, надеюсь не последний! так держать, вот теперь наверно можно сказать о возвращении прежнего Промеса.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100700

      zigbert 8 апреля 2018, 22:20

      Ну вот примерно так надо продолжать.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 8 апреля 2018, 21:07

      Квинси , даёшь хет-трик в каждом матче!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 8 апреля 2018, 20:47

      Промес топ

      5
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 8 апреля 2018, 20:20

      антоха молодец!!!

      6
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