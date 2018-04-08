Промес оформил первый хет-трик в карьере и возглавил список бомбардиров РФПЛ

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес забил три гола в матче 25-го тура РФПЛ против «Анжи» (3:1, перерыв).

Этот хет-трик стал первым для голландца на профессиональном уровне. В текущем сезоне чемпионата России Промес забил 13 мячей.

Таким образом, он возглавил список бомбардиров РФПЛ, опередив форварда «Краснодара» Федора Смолова (12 голов) и нападающего «Зенита» Александра Кокорина (10 голов).

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Промес снова забивает в РФПЛ. Три за тайм!