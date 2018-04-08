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  • Промес оформил первый хет-трик в карьере и возглавил список бомбардиров РФПЛ

Промес оформил первый хет-трик в карьере и возглавил список бомбардиров РФПЛ

8 апреля 2018, 19:56
5

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес забил три гола в матче 25-го тура РФПЛ против «Анжи» (3:1, перерыв).

Этот хет-трик стал первым для голландца на профессиональном уровне. В текущем сезоне чемпионата России Промес забил 13 мячей.

Таким образом, он возглавил список бомбардиров РФПЛ, опередив форварда «Краснодара» Федора Смолова (12 голов) и нападающего «Зенита» Александра Кокорина (10 голов).

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Промес снова забивает в РФПЛ. Три за тайм!

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Промес Квинси
Комментарии (5)
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Fancyfall
1523208007
антоха молодец!!!
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Spartak Piter
1523209646
Промес топ
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Старикан
1523210864
Квинси , даёшь хет-трик в каждом матче!
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zigbert
1523215236
Ну вот примерно так надо продолжать.
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OfaZavr
1523259163
молодец, надеюсь не последний! так держать, вот теперь наверно можно сказать о возвращении прежнего Промеса.
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