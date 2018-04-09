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  • Рейнгольд – о Карпине: «Два очка в пяти матчах. Какой же это тренер?! Мучил «Спартак», теперь мучает «Ростов»

Рейнгольд – о Карпине: «Два очка в пяти матчах. Какой же это тренер?! Мучил «Спартак», теперь мучает «Ростов»

9 апреля 2018, 01:28
15

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о работе главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 25-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:1).

«У меня сложилось впечатление, что ростовчане выходили на поле подраться и потолкаться, а в футбол играть не умеют абсолютно. Полнейшее безобразие! И за это ответственность несет Карпин, и в таких обстоятельствах нормальный мужик подает в отставку.

Всего два очка взяла команда под его руководством в пяти матчах. Ну что это такое?! Какой же ты тренер?! Не знаю, как «Ростов» будет выбираться из текущего положения. Мне не нравится стиль работы Карпина. Где «Армавир»?! «Мальорка»?!

Мучил «Спартак», теперь мучает «Ростов». До каких пор руководство ростовчан будет терпеть это безобразие?! Если внимательно посмотреть, «Ростов» абсолютно не играет в футбол. Они совершают мелкие фолы, толкаются, грубят, а футбол без всяких комбинаций, как получится. Так в футбол играть нельзя», – сказал Рейнгольд.

«Ростов» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 27 очков в 25 турах.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Карпин Валерий Рейнгольд Валерий
Комментарии (15)
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CSKA471
1523250325
Незнаю, незнаю из 5 игр 4 с компндами из первой 5 ЦСКА, Зенит, Локо и Краснодар, и кстати Арсенал то 6 сейчас, и по игре на фоне лидеров помоему отлично Ростов смотрится, не прав Рейнголд однозначно...
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Аэратор
1523254877
Карпин нормальный тренер. Он оставит Ростов в вышке. А в следующем сезоне посмотрим где будут Карпин с Ростовом.
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iBragim2102
1523256819
Карпина надо было увольнять 5матчей назад.
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Сержтир
1523258428
Зато он комментировать Вэлыкий Мастер.
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vgarakh
1523259475
Рейнгольд, как всегда чуманеет, нормальная игра у Ростова, ну с Локо действительно не получилось, а так в других играх просто не везло. В дальнейшем думаю все будет нормально. На следующий сезон Карпин сделает более более боевитую команду.
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mihail200606
1523261199
Каким местом в Ростове думали когда дурачка этого приглашали..
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zigbert
1523261490
Когда нет результата,это еще больше давит на команду.
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OfaZavr
1523262480
рано делать такие выводы, Карпин еще толком не успел поработать с командой а он уже об отставке говорит, шустрые эти эксперты из своих кресел всех прессовать или он думают что команду можно за пять матчей построить)
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kazak161
1523271900
Карпину не повезло что вышло сразу играть с сильными командами,так что выводы делать рано!А спонсором надо делать завод Россельмаш,тогда и толку будет больше!
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prezent2017
1523286422
Да уж, тренеришка!
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