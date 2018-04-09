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    Рейнгольд – о Карпине: «Два очка в пяти матчах. Какой же это тренер?! Мучил «Спартак», теперь мучает «Ростов»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о работе главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 25-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:1).

    «У меня сложилось впечатление, что ростовчане выходили на поле подраться и потолкаться, а в футбол играть не умеют абсолютно. Полнейшее безобразие! И за это ответственность несет Карпин, и в таких обстоятельствах нормальный мужик подает в отставку.

    Всего два очка взяла команда под его руководством в пяти матчах. Ну что это такое?! Какой же ты тренер?! Не знаю, как «Ростов» будет выбираться из текущего положения. Мне не нравится стиль работы Карпина. Где «Армавир»?! «Мальорка»?!

    Мучил «Спартак», теперь мучает «Ростов». До каких пор руководство ростовчан будет терпеть это безобразие?! Если внимательно посмотреть, «Ростов» абсолютно не играет в футбол. Они совершают мелкие фолы, толкаются, грубят, а футбол без всяких комбинаций, как получится. Так в футбол играть нельзя», – сказал Рейнгольд.

    «Ростов» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 27 очков в 25 турах.

    Источник: Rusfootball.info

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    09.04.2018 01:28
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 апреля 2018, 18:07

      Да уж, тренеришка!

      -1
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 9 апреля 2018, 14:05

      Карпину не повезло что вышло сразу играть с сильными командами,так что выводы делать рано!А спонсором надо делать завод Россельмаш,тогда и толку будет больше!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 11:28

      рано делать такие выводы, Карпин еще толком не успел поработать с командой а он уже об отставке говорит, шустрые эти эксперты из своих кресел всех прессовать или он думают что команду можно за пять матчей построить)

      2
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 9 апреля 2018, 11:11

      Когда нет результата,это еще больше давит на команду.

      0
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      Рейтинг: +7713

      mihail200606 9 апреля 2018, 11:06

      Каким местом в Ростове думали когда дурачка этого приглашали..

      0
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 9 апреля 2018, 10:41

      Безобразие это руководство Ростова,в тихомолку распродали лучших игроков а теперь можно все сваливать на тренеров!

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 апреля 2018, 10:37

      Рейнгольд, как всегда чуманеет, нормальная игра у Ростова, ну с Локо действительно не получилось, а так в других играх просто не везло. В дальнейшем думаю все будет нормально. На следующий сезон Карпин сделает более более боевитую команду.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion > vgarakh 9 апреля 2018, 17:04

      Успеет ли? Тут либо Ростов в пердив уйдет, либо еще раньше хильнут Пуделя.

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 9 апреля 2018, 10:20

      Зато он комментировать Вэлыкий Мастер.

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 9 апреля 2018, 09:53

      Карпина надо было увольнять 5матчей назад.

      1
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 9 апреля 2018, 09:21

      Карпин нормальный тренер. Он оставит Ростов в вышке. А в следующем сезоне посмотрим где будут Карпин с Ростовом.

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