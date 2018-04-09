Рейнгольд – о Карпине: «Два очка в пяти матчах. Какой же это тренер?! Мучил «Спартак», теперь мучает «Ростов»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о работе главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 25-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:1).

«У меня сложилось впечатление, что ростовчане выходили на поле подраться и потолкаться, а в футбол играть не умеют абсолютно. Полнейшее безобразие! И за это ответственность несет Карпин, и в таких обстоятельствах нормальный мужик подает в отставку.

Всего два очка взяла команда под его руководством в пяти матчах. Ну что это такое?! Какой же ты тренер?! Не знаю, как «Ростов» будет выбираться из текущего положения. Мне не нравится стиль работы Карпина. Где «Армавир»?! «Мальорка»?!

Мучил «Спартак», теперь мучает «Ростов». До каких пор руководство ростовчан будет терпеть это безобразие?! Если внимательно посмотреть, «Ростов» абсолютно не играет в футбол. Они совершают мелкие фолы, толкаются, грубят, а футбол без всяких комбинаций, как получится. Так в футбол играть нельзя», – сказал Рейнгольд.

«Ростов» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 27 очков в 25 турах.