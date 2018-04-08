Футбольный эксперт Евгений Ловчев назвал чемпионат России убогим. По словам эксперта, реальную силу РФПЛ показывают еврокубки.

Последним представителем России в Лиге Европы является ЦСКА. В первом матче 1/4 финала армейцы проиграли «Арсеналу» со счетом 1:4.

«У нас убогий чемпионат. Это показывают выступления в еврокубках. Не имеет значения, что мы идем неподалеку от пятерки в таблице коэффициентов УЕФА. Наш уровень показал «Арсенал», – сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».