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    Ловчев назвал чемпионат России убогим

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев назвал чемпионат России убогим. По словам эксперта, реальную силу РФПЛ показывают еврокубки.

    Последним представителем России в Лиге Европы является ЦСКА. В первом матче 1/4 финала армейцы проиграли «Арсеналу» со счетом 1:4.

    «У нас убогий чемпионат. Это показывают выступления в еврокубках. Не имеет значения, что мы идем неподалеку от пятерки в таблице коэффициентов УЕФА. Наш уровень показал «Арсенал», – сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2018 22:10
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 9 апреля 2018, 12:47

      из крайности в крайность кидает наших "экспертов"! не помню таких заявлений после матчей Ницца- Локо, Лион - ЦСКА и Спартак - Севилья!

      1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 9 апреля 2018, 11:56

      Ловчев убогий эксперт. Это показывают его заявления

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 10:58

      говорить и называть каждый мастак, а вот пойти и что-то сделать нет. его удел только в студии сидеть да языком чесать.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 апреля 2018, 09:38

      у меня другое мнение ты у нас первое убожественное лицо а футбол каков есть такой и есть Мычи дальше

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 апреля 2018, 09:32

      сотни миллиардов тратятся на футбол чтобы нашему Царю не впасть в грязь лицом перед мировой аудиторией а я вчера отвез маму в горбольницу у нее скорая признала пневмонию так просто ужас когда я своими глазами увидел куда маму положили заходим в палату там коечка и обосранный матрас и все я спрашиваю как туда ложиться а мне говорят у нас ничего нет надо со своим подложив маму на этот матрас под голову свернув ее пальто помчался за одеялом и постельным бельем ужас а это гадкое правительство тратит огромадные деньги а старики лежат в сараях потому что это больницей нельзя назвать так что и дальше кто хочет лижите этой власти одно место и голосуйте за них

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 апреля 2018, 09:23

      так у нас в стране оказывается фигурным катанием интересуются больше чем футболом

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 9 апреля 2018, 07:44

      просыпаются...

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      Рейтинг: +5421

      _Marqella_ 9 апреля 2018, 02:26

      Полный бред.

      0
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 8 апреля 2018, 22:59

      Назвать убогим ,это одно - а сделать нормальным совсем другое.

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      Рейтинг: +58

      борманбек 8 апреля 2018, 22:49

      правильно сказал

      3
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