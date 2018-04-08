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Ловчев назвал чемпионат России убогим

8 апреля 2018, 22:10
25

Футбольный эксперт Евгений Ловчев назвал чемпионат России убогим. По словам эксперта, реальную силу РФПЛ показывают еврокубки.

Последним представителем России в Лиге Европы является ЦСКА. В первом матче 1/4 финала армейцы проиграли «Арсеналу» со счетом 1:4.

«У нас убогий чемпионат. Это показывают выступления в еврокубках. Не имеет значения, что мы идем неподалеку от пятерки в таблице коэффициентов УЕФА. Наш уровень показал «Арсенал», – сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ловчев Евгений
Комментарии (25)
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3a zenit
1523214872
какой есть,лучше чем чемпионат Зимбабве или Вьетнама.
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Федя Кабак
1523214988
Ловчев уже задолбал своими комментариями. Хоть недельку бы его не слышать
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mutabor0992
1523215162
О прорубило!!!Видать на Пасху Божественное Вмешательство снизошло...
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slavа0508
1523215167
Нормальный чемпионат,,,,а что хотел что б по мгновению,,,,был как Германии и Англии Испании,,,,,так не бывает
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uBaH_
1523215521
Коням вообще должное надо отдать что они с таким составом куда то дошли, и что то пытаются ;)
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raritet
1523216603
Ну Серафимыч, прости. Ну не футбольная у нас страна. По пунктам. 1. Посещаемость на грани безумия( для чего строят стадионы, если народ не посещает матчи РФПЛ).2. Команды в основном финансируются госбюджетом. ( а это всегда наполнено откатным смыслом).3.Скорости движения футболистов не соответствуют стандартам Европы.( средняя крейсерская скорость футболиста РФПЛ= скорости актера серии Ходячие мертвецы. 4.И как следствие высокий уровень ангажированности матчей. Но самое главное, из-за низкой покупательской способности футбол не интересен основной массе населения, которая и является потенциальной потребительницей этого непотребного товара.(футбол).
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almanev
1523216967
Таблица коэффициентов УЕФА как раз таки отображает реальное положение дел.
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борманбек
1523216982
правильно сказал
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zigbert
1523217585
Назвать убогим ,это одно - а сделать нормальным совсем другое.
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OfaZavr
1523260696
говорить и называть каждый мастак, а вот пойти и что-то сделать нет. его удел только в студии сидеть да языком чесать.
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