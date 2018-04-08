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  • Яковлев: «Анжи» необходимы очки, как и «Спартаку». Надеюсь, мы сегодня победим»

Яковлев: «Анжи» необходимы очки, как и «Спартаку». Надеюсь, мы сегодня победим»

8 апреля 2018, 15:08
9

Нападающий «Анжи» Павел Яковлев выразил надежду на победу в матче 25 тура РФПЛ со «Спартаком». Футболист подчеркнул, что махачкалинцам нужны очки.

«Конечно, «Спартак» – это не чужой для меня клуб. Это родная команда, которая дала мне практически все, что у меня сейчас есть. Конечно, в предстоящем матче будет много борьбы. Нам необходимы очки, как и «Спартаку».

Думаю, будет интересная игра. Надеюсь, что мы выиграем. Главное – от игры к игре идти с положительным результатом, настраивать себя только на победу. Сейчас важен каждый матч. Нужно брать очки, не обращая внимания на другие команды. Мы на конкурентов не смотрим, смотрим на только на свою игру», – сказал Яковлев в эфире телеканала «Наш футбол».

Поединок «Анжи» – «Спартак» состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. После 24 туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Локомотива» на два балла. Команда из Дагестана располагается на 14 строчке всего в одном очке от зоны вылета. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Спартак Яковлев Павел
Комментарии (9)
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Аэратор
1523190183
Победит Спартак!
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Диктор
1523190919
Надейся-но победит Спартак.
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Cherembas
1523191577
смешно
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Filllllll
1523192437
Такие матчи, как раз самые опасные для Спартака. Могут 3-4 мяча забить, а могут и не забить, но пропустить от любой команды можем. Надеюсь на победу без валидола. Вперёд Спартак!!!
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Одинокий волк Маквейд
1523196258
Академия Спартака уже дала работу сотне игроков вышки. Спящие!!!!
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OfaZavr
1523200271
Спартаку очки нужны не меньше поэтому предстоит битва. Вперед Спартак!
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Полная Канистра
1523203017
извини Паша но победа нам нужнее и наши 3 очка в кармане
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