Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Яковлев: «Анжи» необходимы очки, как и «Спартаку». Надеюсь, мы сегодня победим»

    Нападающий «Анжи» Павел Яковлев выразил надежду на победу в матче 25 тура РФПЛ со «Спартаком». Футболист подчеркнул, что махачкалинцам нужны очки.

    «Конечно, «Спартак» – это не чужой для меня клуб. Это родная команда, которая дала мне практически все, что у меня сейчас есть. Конечно, в предстоящем матче будет много борьбы. Нам необходимы очки, как и «Спартаку».

    Думаю, будет интересная игра. Надеюсь, что мы выиграем. Главное – от игры к игре идти с положительным результатом, настраивать себя только на победу. Сейчас важен каждый матч. Нужно брать очки, не обращая внимания на другие команды. Мы на конкурентов не смотрим, смотрим на только на свою игру», – сказал Яковлев в эфире телеканала «Наш футбол».

    Поединок «Анжи» – «Спартак» состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. После 24 туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Локомотива» на два балла. Команда из Дагестана располагается на 14 строчке всего в одном очке от зоны вылета. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2018 15:08
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 апреля 2018, 18:56

      извини Паша но победа нам нужнее и наши 3 очка в кармане

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 апреля 2018, 18:11

      Спартаку очки нужны не меньше поэтому предстоит битва. Вперед Спартак!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 8 апреля 2018, 17:04

      Академия Спартака уже дала работу сотне игроков вышки. Спящие!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +454

      Filllllll 8 апреля 2018, 16:00

      Такие матчи, как раз самые опасные для Спартака. Могут 3-4 мяча забить, а могут и не забить, но пропустить от любой команды можем. Надеюсь на победу без валидола. Вперёд Спартак!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 8 апреля 2018, 15:46

      смешно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 апреля 2018, 15:35

      Надейся-но победит Спартак.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Диктор 8 апреля 2018, 15:47

      Посмотрим, а вдруг Анжи выиграет. Или вопрос уже решили?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор 8 апреля 2018, 15:23

      Победит Спартак!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Аэратор 8 апреля 2018, 15:48

      Счёт будет 1:1.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11