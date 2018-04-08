Яковлев: «Анжи» необходимы очки, как и «Спартаку». Надеюсь, мы сегодня победим»

Нападающий «Анжи» Павел Яковлев выразил надежду на победу в матче 25 тура РФПЛ со «Спартаком». Футболист подчеркнул, что махачкалинцам нужны очки.

«Конечно, «Спартак» – это не чужой для меня клуб. Это родная команда, которая дала мне практически все, что у меня сейчас есть. Конечно, в предстоящем матче будет много борьбы. Нам необходимы очки, как и «Спартаку».

Думаю, будет интересная игра. Надеюсь, что мы выиграем. Главное – от игры к игре идти с положительным результатом, настраивать себя только на победу. Сейчас важен каждый матч. Нужно брать очки, не обращая внимания на другие команды. Мы на конкурентов не смотрим, смотрим на только на свою игру», – сказал Яковлев в эфире телеканала «Наш футбол».

Поединок «Анжи» – «Спартак» состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. После 24 туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Локомотива» на два балла. Команда из Дагестана располагается на 14 строчке всего в одном очке от зоны вылета. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.