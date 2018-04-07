Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Паредес – о переносе матча «Амкара» и «Локомотива» в Москву: «Ни в одной точке земного шара подобное просто не может произойти»

Паредес – о переносе матча «Амкара» и «Локомотива» в Москву: «Ни в одной точке земного шара подобное просто не может произойти»

7 апреля 2018, 10:10
12

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился мнением о переносе матча 24-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Локомотивом» (2:1) из Перми в Москву.

За перенос игры пермский клуб получил от железнодорожников 20 миллионов рублей.

– Домашний матч «Амкара» против «Локомотива» был перенесен в Москву. Такое возможно в Аргентине?

– Не то что в Аргентине – мне кажется, ни в одной точке земного шара подобное просто не может произойти. Я впервые столкнулся с такой ситуацией. Мне не кажется это нормальным, но мое мнение тут никакой роли не играет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Локомотив Паредес Леандро
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acer2003
1523085347
Паредес прав,а Локо перехитрил сам себя в данном моменте...
Ответить
IVANRUS777
1523086044
Локо купил всех в Амкаре, кроме Оланаре, он просто не понял за что ему дали денег и забил два гола)
Ответить
трениришко
1523088216
в уругвае такое может быть
Ответить
petrucho-spb
1523088690
Ладно критиковать,лучше больше забивай.Прихал в РОссию ко всему должен быть готов)))
Ответить
Bivaliy67
1523091507
А что послужило причиной переноса? В Перми на стадион очередной метеорит рухнул или что? И почему в Москву, а не на нейтральное поле (как это бывает в особых случаях), в Питер например?)
Ответить
Spartak №1
1523091650
ты не поймеш конечно. ты еще не понимаеш куда ты поал. это Россия. ведь ты же не русский. ааа русских умом не понять. ты видать в шоке, ведь заплатили но проиграли
Ответить
Torvald64
1523092197
Я ещё одну такую точку земного шара знаю - Санкт-Петербург называется. Или Паредесу не рассказали про перенос матча Уфы в СПб для оформления последнего чемпионства Зенита? :)
Ответить
Garrincha58
1523097544
УФА играла свой домашний матч с Зенитом на Петровском сам ходил на этот матч так что в России матушке все возможно
Ответить
DOCTOR PENALTY
1523100250
А ещё, Леандро, ни в одной точке земного шара нет такой коровы, как Газпром.
Ответить
bumer_moscow
1523119423
не паредас а пида..рас
Ответить
Главные новости
Черданцев скептически оценил перспективы «Динамо» с Шварцем
10:28
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти из «Галатасарая» в более именитый клуб
10:14
1
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
4
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
3
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
9
Все новости
Все новости
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
4
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
2
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
3
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
9
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
4
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
10
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
11
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
22
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+