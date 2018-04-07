Паредес – о переносе матча «Амкара» и «Локомотива» в Москву: «Ни в одной точке земного шара подобное просто не может произойти»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился мнением о переносе матча 24-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Локомотивом» (2:1) из Перми в Москву.

За перенос игры пермский клуб получил от железнодорожников 20 миллионов рублей.

– Домашний матч «Амкара» против «Локомотива» был перенесен в Москву. Такое возможно в Аргентине?

– Не то что в Аргентине – мне кажется, ни в одной точке земного шара подобное просто не может произойти. Я впервые столкнулся с такой ситуацией. Мне не кажется это нормальным, но мое мнение тут никакой роли не играет.