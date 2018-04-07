Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Паредес – о переносе матча «Амкара» и «Локомотива» в Москву: «Ни в одной точке земного шара подобное просто не может произойти»

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился мнением о переносе матча 24-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Локомотивом» (2:1) из Перми в Москву.

    За перенос игры пермский клуб получил от железнодорожников 20 миллионов рублей.

    – Домашний матч «Амкара» против «Локомотива» был перенесен в Москву. Такое возможно в Аргентине?

    – Не то что в Аргентине – мне кажется, ни в одной точке земного шара подобное просто не может произойти. Я впервые столкнулся с такой ситуацией. Мне не кажется это нормальным, но мое мнение тут никакой роли не играет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2018 10:10
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 7 апреля 2018, 19:43

      не паредас а пида..рас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 7 апреля 2018, 14:24

      А ещё, Леандро, ни в одной точке земного шара нет такой коровы, как Газпром.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 апреля 2018, 13:39

      УФА играла свой домашний матч с Зенитом на Петровском сам ходил на этот матч так что в России матушке все возможно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 7 апреля 2018, 12:09

      Я ещё одну такую точку земного шара знаю - Санкт-Петербург называется. Или Паредесу не рассказали про перенос матча Уфы в СПб для оформления последнего чемпионства Зенита? :)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +883

      Spartak №1 7 апреля 2018, 12:00

      ты не поймеш конечно. ты еще не понимаеш куда ты поал. это Россия. ведь ты же не русский. ааа русских умом не понять. ты видать в шоке, ведь заплатили но проиграли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 7 апреля 2018, 11:58

      А что послужило причиной переноса? В Перми на стадион очередной метеорит рухнул или что? И почему в Москву, а не на нейтральное поле (как это бывает в особых случаях), в Питер например?)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +883

      Spartak №1 > Bivaliy67 7 апреля 2018, 12:03

      как без причин. Амкар хотел победить Локо именно в Москве

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 7 апреля 2018, 11:11

      Ладно критиковать,лучше больше забивай.Прихал в РОссию ко всему должен быть готов)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 7 апреля 2018, 11:03

      в уругвае такое может быть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 7 апреля 2018, 10:27

      Локо купил всех в Амкаре, кроме Оланаре, он просто не понял за что ему дали денег и забил два гола)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +351

      Константинн > IVANRUS777 7 апреля 2018, 12:56

      Не, его посчитали не опасным и не стали платить, судя по играм за ЦСКА.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 7 апреля 2018, 10:15

      Паредес прав,а Локо перехитрил сам себя в данном моменте...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11