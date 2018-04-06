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    Уткин: «Мусаев возглавит «Краснодар»? Решения Галицкого бывают странными»

    Комментатор Василий Уткин поделился мнением о намерении президента «Краснодара» Сергея Галицкого назначить Мурада Мусаева на пост главного тренера команды на следующий сезон.

    «Назначение Мусаева – это такое, персональное решение. Галицкий так захотел, он так и сделал. Вполне имеет право на это. Хотя может иногда показаться, что решения Галицкого бывают странными, но он продолжает придерживаться той мысли, которая помогает развивать «Краснодар».

    В основной команде от Мусаева потребуется проявить те качества, которые раньше не проходили проверку. Нужно будет привлекать новых игроков в команду, так как «Краснодар» покинет Гранквист. Наверняка уйдет Смолов. Сумеет ли внедрить Мусаев новых игроков в команду? За этим будет посмотреть крайне любопытно

    О чем могут говорить такие решения? Можно сказать, что Галицкий сам придумывает себе тренера. Наделяет специалистов теми качествами, которые бы он хотел в них видеть», – сказал Уткин.

    «Краснодар» уволил Шалимова. Не факт, что станет лучше

    Источник: Спорт FM

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    06.04.2018 20:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 7 апреля 2018, 11:54

      именно так экспериментировал Федун ставя Гунько. Думал дешево, может выстрелить. ноооо что из этого вышло все в курсах я думаю. Галицкий наступает на те же грабли.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 апреля 2018, 11:51

      может и верное решение Галицкого чем брать иностранца сразу

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 7 апреля 2018, 03:46

      Мусаеву, для начала, нужно потренировать какой-нибудь клуб из 2 лиги, ну никак не "Краснодар". Пример перед глазами - "Ахмат", превратившийся из середняка в претенденты на стыки, как минимум.

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 6 апреля 2018, 23:50

      Конечно всей московской банде комментаторов от Шмурнова до Уткина очень нравился Шалимов, еще-бы Краснодар регулярно проигрывал московским командам, а комментаторы нахваливали взахлеб Шалимова! Теперь впереди неизвестность и мрак в глазах Уткина и компании. А что, а вдруг- у молодого тренера получится и Краснодар будет играть и побеждать. Это в их планы не входит! Вот Васятка и брызжет ядовитой слюной!

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      Рейтинг: +876

      Cromathaar > Krasnodar 123 7 апреля 2018, 03:20

      Ну серьезно, при всей симпатии к Краснодару, не получится. Просто очередная психологическая травма для человека, который ни в чем не виноват. Если бы так хорошо получалось, воспитанники академии хотя бы на замену выходили регулярно уже сейчас. А так, кого ни пробуют, они все не понимают, что им на поле делать. Серьезно, не в возрасте дело, а в понимании своих функций. Это, ИМХО, просчет тренера. Зачем такого тренера ставить главным в основной команде? Ну, эксперимент, ну, хорошо. Но Краснодару для толчка все же нужен кто-то извне. Не очень понимаю этой логики - в академии испанские тренеры могут работать, а в основной команде нет.

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      Рейтинг: +33444

      oyabun 6 апреля 2018, 21:06

      Здесь полностью согласен с Василием. Данный тренер - точно не укрепление клуба. Надежд на то что "выстрелит" думаю процентов 15 не больше. Искренне переживаю за будущее хорошего клуба. Особенно на фоне уничтожения Кубани.

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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 6 апреля 2018, 20:59

      Бомбардир! Вам Уткин приплачивает что ли?

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      Рейтинг: +2283

      Бриг > lordmrv 6 апреля 2018, 22:08

      Вася рейтинг повышает - не видно, что ли? Это и есть деньги.

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