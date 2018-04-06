Уткин: «Мусаев возглавит «Краснодар»? Решения Галицкого бывают странными»

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о намерении президента «Краснодара» Сергея Галицкого назначить Мурада Мусаева на пост главного тренера команды на следующий сезон.

«Назначение Мусаева – это такое, персональное решение. Галицкий так захотел, он так и сделал. Вполне имеет право на это. Хотя может иногда показаться, что решения Галицкого бывают странными, но он продолжает придерживаться той мысли, которая помогает развивать «Краснодар».

В основной команде от Мусаева потребуется проявить те качества, которые раньше не проходили проверку. Нужно будет привлекать новых игроков в команду, так как «Краснодар» покинет Гранквист. Наверняка уйдет Смолов. Сумеет ли внедрить Мусаев новых игроков в команду? За этим будет посмотреть крайне любопытно

О чем могут говорить такие решения? Можно сказать, что Галицкий сам придумывает себе тренера. Наделяет специалистов теми качествами, которые бы он хотел в них видеть», – сказал Уткин.

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