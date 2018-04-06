Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Мусаев возглавит «Краснодар»? Решения Галицкого бывают странными»

Уткин: «Мусаев возглавит «Краснодар»? Решения Галицкого бывают странными»

6 апреля 2018, 20:55
9

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о намерении президента «Краснодара» Сергея Галицкого назначить Мурада Мусаева на пост главного тренера команды на следующий сезон.

«Назначение Мусаева – это такое, персональное решение. Галицкий так захотел, он так и сделал. Вполне имеет право на это. Хотя может иногда показаться, что решения Галицкого бывают странными, но он продолжает придерживаться той мысли, которая помогает развивать «Краснодар».

В основной команде от Мусаева потребуется проявить те качества, которые раньше не проходили проверку. Нужно будет привлекать новых игроков в команду, так как «Краснодар» покинет Гранквист. Наверняка уйдет Смолов. Сумеет ли внедрить Мусаев новых игроков в команду? За этим будет посмотреть крайне любопытно

О чем могут говорить такие решения? Можно сказать, что Галицкий сам придумывает себе тренера. Наделяет специалистов теми качествами, которые бы он хотел в них видеть», – сказал Уткин.

«Краснодар» уволил Шалимова. Не факт, что станет лучше

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад Галицкий Сергей Уткин Василий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lordmrv
1523037599
Бомбардир! Вам Уткин приплачивает что ли?
Ответить
oyabun
1523037967
Здесь полностью согласен с Василием. Данный тренер - точно не укрепление клуба. Надежд на то что "выстрелит" думаю процентов 15 не больше. Искренне переживаю за будущее хорошего клуба. Особенно на фоне уничтожения Кубани.
Ответить
Krasnodar 123
1523047855
Конечно всей московской банде комментаторов от Шмурнова до Уткина очень нравился Шалимов, еще-бы Краснодар регулярно проигрывал московским командам, а комментаторы нахваливали взахлеб Шалимова! Теперь впереди неизвестность и мрак в глазах Уткина и компании. А что, а вдруг- у молодого тренера получится и Краснодар будет играть и побеждать. Это в их планы не входит! Вот Васятка и брызжет ядовитой слюной!
Ответить
Бухбух
1523061999
Мусаеву, для начала, нужно потренировать какой-нибудь клуб из 2 лиги, ну никак не "Краснодар". Пример перед глазами - "Ахмат", превратившийся из середняка в претенденты на стыки, как минимум.
Ответить
Полная Канистра
1523091072
может и верное решение Галицкого чем брать иностранца сразу
Ответить
Spartak №1
1523091292
именно так экспериментировал Федун ставя Гунько. Думал дешево, может выстрелить. ноооо что из этого вышло все в курсах я думаю. Галицкий наступает на те же грабли.
Ответить
Главные новости
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти из «Галатасарая» в более именитый клуб
10:14
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
4
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
2
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
3
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
8
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
1
Все новости
Все новости
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
2
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
1
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
3
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
8
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
4
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
9
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
11
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
21
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+