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    Президент «Атлетико»: «Никакого интереса к Дибале нет. Они просто встретились с Симеоне в ресторане»

    Президент «Атлетико» Энрике Серезо заявил, что клуб не заинтересован в услугах нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы.

    Ранее аргентинец и главный тренер «матрасников» Диего Симеоне вместе пообедали в одном из мадридских ресторанов. После этого в СМИ появились слухи, что форвард может перебраться в «Атлетико».

    «Дибала – отличный игрок, но я его не знаю. Я лишь видел однажды, он играл с «Реалом». Симеоне уже все объяснил. Они встретились в ресторане и поприветствовали друг друга. Все. Ничего больше», – сказал Серезо.

    Контракт Дибалы с «бьянконери» рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 37 матчах, забил 22 гола и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    06.04.2018 18:59
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