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    Рибери недоволен игрой «Баварии» в атаке

    Полузащитник «Баварии» Франк Рибери остался недоволен действиями своей команды в атаке в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Севильей».

    «Мы хорошо начали, но после первых десяти минут были уже плохо организованы. Мы плохо играли в атаке. Во время перерыва тренер сказал нам об этом.

    Во втором тайме мы показали действительно хорошую игру. Важно, что мы победили в Севилье. «Севилья» показала очень хороший футбол. Но после 0:1 мы показали хорошую реакцию. Мы должны продолжать в том же духе. В Лиге чемпионов нельзя допускать ошибки. Мы не имеем права думать, что уже вышли в полуфинал», – заявил Рибери.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Севилья» – «Бавария» завершился со счетом 1:2. Ответная встреча пройдет 11 апреля в Мюнхене.

    Источник: ФК «Бавария»

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    04.04.2018 11:17
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