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  • Сорокин – о бойкоте ЧМ-2018: «Кто-то в Англии не слышал о принципе «футбол вне политики»

Сорокин – о бойкоте ЧМ-2018: «Кто-то в Англии не слышал о принципе «футбол вне политики»

4 апреля 2018, 08:15
4

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, что ни одна из команд-участниц предстоящего ЧМ-2018 не собирается бойкотировать турнир из-за нагнетания обстановки политиками.

– В последнее время в английских СМИ нагнетаются страсти по поводу возможного бойкота. Не было опасений, что кто-то из участников не приедет на чемпионат мира?

– Нет, для этого нет ни одного повода, и мы не встречали ни одного высказывания. Даже наоборот – сейчас все люди, так или иначе связанные с футболом, находятся в полном диссонансе с политиками. И это нормально. Просто кто-то не слышал о принципе «футбол вне политики».

– Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, видимо, не знает о таком принципе.

– Видимо, не знает.

– Сборная Англии не просила о дополнительных шагах в плане безопасности на время чемпионата мира?

– Мы обсуждали с представителями британского посольства меры, которые предпринимают наши силовые структуры. Подробно все объяснили. Каждая команда будет в равной степени обеспечена надежной охраной.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Англия
Комментарии (4)
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la verdad
1522823583
Спорт-экспресс! Футбол вне политики! Не слышали? Пишите о футболе!
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СашкаГуров
1522825383
давно уже спорт и политика вместе
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трениришко
1522832295
они уже давно все ваши принципы вам в задницу засунули
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САДЫЧОК
1522836454
как надоели эти чиновники!...лебедевы сорокины уткины гусевы....
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