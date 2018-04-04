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    Сорокин – о бойкоте ЧМ-2018: «Кто-то в Англии не слышал о принципе «футбол вне политики»

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, что ни одна из команд-участниц предстоящего ЧМ-2018 не собирается бойкотировать турнир из-за нагнетания обстановки политиками.

    – В последнее время в английских СМИ нагнетаются страсти по поводу возможного бойкота. Не было опасений, что кто-то из участников не приедет на чемпионат мира?

    – Нет, для этого нет ни одного повода, и мы не встречали ни одного высказывания. Даже наоборот – сейчас все люди, так или иначе связанные с футболом, находятся в полном диссонансе с политиками. И это нормально. Просто кто-то не слышал о принципе «футбол вне политики».

    – Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, видимо, не знает о таком принципе.

    – Видимо, не знает.

    – Сборная Англии не просила о дополнительных шагах в плане безопасности на время чемпионата мира?

    – Мы обсуждали с представителями британского посольства меры, которые предпринимают наши силовые структуры. Подробно все объяснили. Каждая команда будет в равной степени обеспечена надежной охраной.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.04.2018 08:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 4 апреля 2018, 13:07

      как надоели эти чиновники!...лебедевы сорокины уткины гусевы....

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      Рейтинг: +527

      трениришко 4 апреля 2018, 11:58

      они уже давно все ваши принципы вам в задницу засунули

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 4 апреля 2018, 10:03

      давно уже спорт и политика вместе

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 апреля 2018, 09:33

      Спорт-экспресс! Футбол вне политики! Не слышали? Пишите о футболе!

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