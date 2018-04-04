Сорокин – о бойкоте ЧМ-2018: «Кто-то в Англии не слышал о принципе «футбол вне политики»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, что ни одна из команд-участниц предстоящего ЧМ-2018 не собирается бойкотировать турнир из-за нагнетания обстановки политиками.

– В последнее время в английских СМИ нагнетаются страсти по поводу возможного бойкота. Не было опасений, что кто-то из участников не приедет на чемпионат мира?

– Нет, для этого нет ни одного повода, и мы не встречали ни одного высказывания. Даже наоборот – сейчас все люди, так или иначе связанные с футболом, находятся в полном диссонансе с политиками. И это нормально. Просто кто-то не слышал о принципе «футбол вне политики».

– Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, видимо, не знает о таком принципе.

– Видимо, не знает.

– Сборная Англии не просила о дополнительных шагах в плане безопасности на время чемпионата мира?

– Мы обсуждали с представителями британского посольства меры, которые предпринимают наши силовые структуры. Подробно все объяснили. Каждая команда будет в равной степени обеспечена надежной охраной.