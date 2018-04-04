Тарханов: «В Екатеринбурге сейчас лучшее поле во всей России»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов считает, что на данный момент в Екатеринбурге появилось лучше поле в России после открытия нового стадиона к чемпионату мира-2018.

Команда уже успела его опробовать в матче 24-го тура РФПЛ с «Рубином», который завершился со счетом 1:1.

– В минувшем туре «Урал» матчем против «Рубина» открыл обновленную к чемпионату миру «Екатеринбург Арену». Ажиотаж давил?

– Была закрепощенность в первом тайме из-за нового стадиона. После перерыва чувствовали себя уже увереннее. Мы много атаковали, не забили пенальти, потом сравняли счет, в концовке еще имели моменты... Вполне могли и три очка заработать.

– Был после игры разговор с Николаем Димитровым, который не реализовал 11-метровый?

– В «Рубине» есть Ивелин Попов, он по сборной Болгарии знал, как Димитров бьет пенальти. И дал подсказку вратарю казанцев. Так что Николай не виноват. Нечего было нам обсуждать.

– Как вам 18 тысяч на трибунах?

– Замечательно. Мне кажется, у нас сейчас лучшее поле во всей России. Учитывая климат, стадион в Екатеринбурге идеален. И поддержка сумасшедшая. Приятно играть.