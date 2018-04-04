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  • Тарханов: «В Екатеринбурге сейчас лучшее поле во всей России»

Тарханов: «В Екатеринбурге сейчас лучшее поле во всей России»

4 апреля 2018, 06:54
6

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов считает, что на данный момент в Екатеринбурге появилось лучше поле в России после открытия нового стадиона к чемпионату мира-2018.

Команда уже успела его опробовать в матче 24-го тура РФПЛ с «Рубином», который завершился со счетом 1:1.

– В минувшем туре «Урал» матчем против «Рубина» открыл обновленную к чемпионату миру «Екатеринбург Арену». Ажиотаж давил?

– Была закрепощенность в первом тайме из-за нового стадиона. После перерыва чувствовали себя уже увереннее. Мы много атаковали, не забили пенальти, потом сравняли счет, в концовке еще имели моменты... Вполне могли и три очка заработать.

– Был после игры разговор с Николаем Димитровым, который не реализовал 11-метровый?

– В «Рубине» есть Ивелин Попов, он по сборной Болгарии знал, как Димитров бьет пенальти. И дал подсказку вратарю казанцев. Так что Николай не виноват. Нечего было нам обсуждать.

– Как вам 18 тысяч на трибунах?

– Замечательно. Мне кажется, у нас сейчас лучшее поле во всей России. Учитывая климат, стадион в Екатеринбурге идеален. И поддержка сумасшедшая. Приятно играть.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Димитров Николай Попов Ивелин Тарханов Александр
Комментарии (6)
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Федя Кабак
1522816235
Да))и футбол лучший)
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chegevaro
1522817900
Лишь бы как в Питере не получилось с отмыванием бабок на перекладке газона каждые 2 недели
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ДАША Д
1522819836
Чем лучше поле, тем тяжелее играть с сильными соперниками
Ответить
овертайм
1522829498
нужно драть спартак!)
Ответить
_Marqella_
1522829504
Чем больше будет в нашей стране хороших стадионов с лучшими газонами, тем больше болельщиков будет на стадионах,тем больше будет интереса к российскому футболу...))
Ответить
zigbert
1522915478
Побольше бы таких полей и стадионов.
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