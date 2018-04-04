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    Тарханов: «В Екатеринбурге сейчас лучшее поле во всей России»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов считает, что на данный момент в Екатеринбурге появилось лучше поле в России после открытия нового стадиона к чемпионату мира-2018.

    Команда уже успела его опробовать в матче 24-го тура РФПЛ с «Рубином», который завершился со счетом 1:1.

    – В минувшем туре «Урал» матчем против «Рубина» открыл обновленную к чемпионату миру «Екатеринбург Арену». Ажиотаж давил?

    – Была закрепощенность в первом тайме из-за нового стадиона. После перерыва чувствовали себя уже увереннее. Мы много атаковали, не забили пенальти, потом сравняли счет, в концовке еще имели моменты... Вполне могли и три очка заработать.

    – Был после игры разговор с Николаем Димитровым, который не реализовал 11-метровый?

    – В «Рубине» есть Ивелин Попов, он по сборной Болгарии знал, как Димитров бьет пенальти. И дал подсказку вратарю казанцев. Так что Николай не виноват. Нечего было нам обсуждать.

    – Как вам 18 тысяч на трибунах?

    – Замечательно. Мне кажется, у нас сейчас лучшее поле во всей России. Учитывая климат, стадион в Екатеринбурге идеален. И поддержка сумасшедшая. Приятно играть.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.04.2018 06:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 11:04

      Побольше бы таких полей и стадионов.

      0
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 4 апреля 2018, 11:11

      Чем больше будет в нашей стране хороших стадионов с лучшими газонами, тем больше болельщиков будет на стадионах,тем больше будет интереса к российскому футболу...))

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 4 апреля 2018, 11:11

      нужно драть спартак!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 4 апреля 2018, 08:30

      Чем лучше поле, тем тяжелее играть с сильными соперниками

      1
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    • ...
      Рейтинг: +205

      chegevaro 4 апреля 2018, 07:58

      Лишь бы как в Питере не получилось с отмыванием бабок на перекладке газона каждые 2 недели

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 4 апреля 2018, 07:30

      Да))и футбол лучший)

      0
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