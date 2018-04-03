Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ловчев: «Фернандо забивает со штрафных, как Цымбаларь»

    Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев сравнил полузащитника нынешнего состава красно-белых Фернандо со спартаковцами прошлых лет.

    «Фернандо опять забил со штрафного. Меня просят сравнить это его с кем-нибудь из спартаковцев прошлых лет.

    В мое время часто бил штрафные Коля Осянин, он, кстати, стал лучшим бомбардиром в 1969 году, когда мы чемпионами стали. Но он бил просто на силу, иногда такие удары проходили.

    А вот настоящим кудесником исполнения штрафных был капитан киевского «Динамо» Витя Серебрянников. Он закручивал мяч в девятку, забил в том сезоне голов восемь. Но Анзор Кавазашвили придумал, как с этим бороться. Он раздвигал стенку: трое закрывали один угол ворот, трое – другой, а сам стоял посредине и контролировал оба угла.

    И вот в конце чемпионата играем в Киеве. Нам нужна только победа. Штрафной, Серебрянников закручивает в девятку – Анзор достает. Судье что-то не понравилось, он требует штрафной перебить. Витя закручивает в другую девятку – Анзор опять достает.

    Говоря про штрафные, все вспоминают знаменитый золотой удар Валеры Шмарова в ворота киевлян в чемпионате СССР 1989 года. Но все же Валера штрафные не часто бил. Вообще, из «Спартака» 80-х не могу вспомнить что кто-то был специалистом по штрафным. А вот в 90-х их классно исполнял Илья Цымбаларь – на технику, с подкруткой», – считает Ловчев.

    В текущем сезоне Фернандо провел 22 матча в составе «Спартака» в РФПЛ, забив в них пять голов.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2018 07:03
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 апреля 2018, 13:17

      Фернандо это самородок . Таких нет никого в нашем чемпе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 апреля 2018, 12:04

      хорошее сравнение, классно что и сейчас у нас есть такой профи исполнения штрафных как Фернандо.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 10:44

      Конечно было много исполнителей и голы забивались красивые.Но сейчас Фернандо творит чудеса.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +651

      andrebest4 3 апреля 2018, 10:34

      про Алекса забыл)))если он про спартак а не о том что было в
      СССР

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > andrebest4 3 апреля 2018, 14:08

      Про русских наверное!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 3 апреля 2018, 08:59

      Штрафные бьет неплохо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 3 апреля 2018, 08:39

      А ты п......шь, как Троцкий

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 3 апреля 2018, 07:21

      Хорошее сравнение.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11