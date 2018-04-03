Ловчев: «Фернандо забивает со штрафных, как Цымбаларь»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев сравнил полузащитника нынешнего состава красно-белых Фернандо со спартаковцами прошлых лет.

«Фернандо опять забил со штрафного. Меня просят сравнить это его с кем-нибудь из спартаковцев прошлых лет.

В мое время часто бил штрафные Коля Осянин, он, кстати, стал лучшим бомбардиром в 1969 году, когда мы чемпионами стали. Но он бил просто на силу, иногда такие удары проходили.

А вот настоящим кудесником исполнения штрафных был капитан киевского «Динамо» Витя Серебрянников. Он закручивал мяч в девятку, забил в том сезоне голов восемь. Но Анзор Кавазашвили придумал, как с этим бороться. Он раздвигал стенку: трое закрывали один угол ворот, трое – другой, а сам стоял посредине и контролировал оба угла.

И вот в конце чемпионата играем в Киеве. Нам нужна только победа. Штрафной, Серебрянников закручивает в девятку – Анзор достает. Судье что-то не понравилось, он требует штрафной перебить. Витя закручивает в другую девятку – Анзор опять достает.

Говоря про штрафные, все вспоминают знаменитый золотой удар Валеры Шмарова в ворота киевлян в чемпионате СССР 1989 года. Но все же Валера штрафные не часто бил. Вообще, из «Спартака» 80-х не могу вспомнить что кто-то был специалистом по штрафным. А вот в 90-х их классно исполнял Илья Цымбаларь – на технику, с подкруткой», – считает Ловчев.

В текущем сезоне Фернандо провел 22 матча в составе «Спартака» в РФПЛ, забив в них пять голов.