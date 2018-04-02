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  • Мутко: «Смолову не стоило материться, уходя с поля. Федор – лидер нашего футбола, на него смотрят дети»

Мутко: «Смолову не стоило материться, уходя с поля. Федор – лидер нашего футбола, на него смотрят дети»

2 апреля 2018, 20:18
19

Вице-премьер России и в прошлом президент РФС Виталий Мутко прокомментировал поведение форварда «Краснодара» Федора Смолова в матче 24 тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (1:1). Нападающий матерился, уходя с поля.

«Не думаю, что надо заострять на этом внимание, потому что он извинился.

Федя – большой серьезный футболист, у которого к себе всегда максимальные требования, всегда жестко себя оценивает. Думаю, именно эта неудовлетворенность собой и приводит его к таким выплескам.

Но держаться все равно нужно, он лидер российского футбола, на него равняются многие дети. Федор, думаю, все это прекрасно понимает», – сказал Мутко.

Смолов впоследствии извинился за свое поведение.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Мутко Виталий
Комментарии (19)
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Федя Кабак
1522692005
На тебя тоже смотрят, Виталя! А в футболе просто дно сейчас. Только у нас после провала на ЧЕ тебя могут повысить!
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vasily52
1522692650
Элементарная распущенность и воспаленное тщеславие возгордившегося футболистика...
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insider_retro
1522693072
Ну, скажем не лидер нашего футбола, а всего лишь нападающий клуба и сборной... К тому же освистанный... Для лидерства надо во многом себя проявить подобающе!..
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anatolich72
1522693311
Вчера писал гнать из сборной.Думаю ничего не потеряем.
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llekk
1522693349
Почему болельщики 50000 человек хором кричать п...сы ,это дети не слушать чтоли ?, или опускают таких слабых товарищей как Жирков?,а тут игрок ответил это плохо.Респект и уважуха Смолову,нужно было ещё и показать жестом. В этом плане могу выделить и Широкова,Денисова которые не пошли на провалу у быдла .В России по идее нет нормальной болельщицкой идеологии, такая поссивная масса которая не может без провокатора какого то , который даёт фас и эти поперли.
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zigbert
1522695030
Сегодня Мутко не сходит со страниц.
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Krics
1522699171
Чего на Федю накинулись, он "ЗВЕЗДА" Мирового футбола имеет право, что то звездочка Месси или Рональду не позволяют себе такого , отсталые все благотворительностью занимаются убогие.
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SPARTAK 85
1522700863
если я не удовлетворен своей работой я не говорю друзьям и коллегам кого я там имел. он проявил неуважение на все сто.
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OfaZavr
1522742890
надеюсь это будет урок Федору на будущее и подобное не повториться.
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dinar7777dinar
1522773022
мутко тебя надо застрелить мразь !
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