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    Мутко: «Смолову не стоило материться, уходя с поля. Федор – лидер нашего футбола, на него смотрят дети»

    Вице-премьер России и в прошлом президент РФС Виталий Мутко прокомментировал поведение форварда «Краснодара» Федора Смолова в матче 24 тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (1:1). Нападающий матерился, уходя с поля.

    «Не думаю, что надо заострять на этом внимание, потому что он извинился.

    Федя – большой серьезный футболист, у которого к себе всегда максимальные требования, всегда жестко себя оценивает. Думаю, именно эта неудовлетворенность собой и приводит его к таким выплескам.

    Но держаться все равно нужно, он лидер российского футбола, на него равняются многие дети. Федор, думаю, все это прекрасно понимает», – сказал Мутко.

    Смолов впоследствии извинился за свое поведение.

    Источник: ТАСС

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    02.04.2018 20:18
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 апреля 2018, 19:30

      мутко тебя надо застрелить мразь !

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 апреля 2018, 11:08

      надеюсь это будет урок Федору на будущее и подобное не повториться.

      2
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > OfaZavr 3 апреля 2018, 14:21

      Будет в следующий раз рот рукой прикрывать , и говорить ВСЁ ЭТО с улыбкой

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 3 апреля 2018, 03:22

      Мудко назначил Смолова ЛИДЕРОМ росс. футбола? Это за какие заслуги?

      1
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 2 апреля 2018, 23:27

      если я не удовлетворен своей работой я не говорю друзьям и коллегам кого я там имел. он проявил неуважение на все сто.

      2
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      Рейтинг: +901

      Krics 2 апреля 2018, 22:59

      Чего на Федю накинулись, он "ЗВЕЗДА" Мирового футбола имеет право, что то звездочка Месси или Рональду не позволяют себе такого , отсталые все благотворительностью занимаются убогие.

      4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 21:50

      Сегодня Мутко не сходит со страниц.

      2
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      Рейтинг: +14

      llekk 2 апреля 2018, 21:22

      Почему болельщики 50000 человек хором кричать п...сы ,это дети не слушать чтоли ?, или опускают таких слабых товарищей как Жирков?,а тут игрок ответил это плохо.Респект и уважуха Смолову,нужно было ещё и показать жестом. В этом плане могу выделить и Широкова,Денисова которые не пошли на провалу у быдла .В России по идее нет нормальной болельщицкой идеологии, такая поссивная масса которая не может без провокатора какого то , который даёт фас и эти поперли.

      -3
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > llekk 2 апреля 2018, 23:34

      тебе ли судить кто быдло? такие люди как смолов и Широков то бишь медийные должны нормально себя вести а не орать чьих мам они имели. за такие слова можно и здоровья лишиться. лично смолова для меня больше нет.

      1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 2 апреля 2018, 21:21

      Вчера писал гнать из сборной.Думаю ничего не потеряем.

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > anatolich72 2 апреля 2018, 21:54

      100% не потеряем,у нас много молодых которым не дают шансов

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 > 3a zenit 2 апреля 2018, 22:25

      Вот и я о том же думаю.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 апреля 2018, 21:17

      Ну, скажем не лидер нашего футбола, а всего лишь нападающий клуба и сборной...
      К тому же освистанный... Для лидерства надо во многом себя проявить подобающе!..

      4
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      Рейтинг: +18

      vasily52 2 апреля 2018, 21:10

      Элементарная распущенность и воспаленное тщеславие возгордившегося футболистика...

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