Мутко: «Смолову не стоило материться, уходя с поля. Федор – лидер нашего футбола, на него смотрят дети»

Вице-премьер России и в прошлом президент РФС Виталий Мутко прокомментировал поведение форварда «Краснодара» Федора Смолова в матче 24 тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (1:1). Нападающий матерился, уходя с поля.

«Не думаю, что надо заострять на этом внимание, потому что он извинился.

Федя – большой серьезный футболист, у которого к себе всегда максимальные требования, всегда жестко себя оценивает. Думаю, именно эта неудовлетворенность собой и приводит его к таким выплескам.

Но держаться все равно нужно, он лидер российского футбола, на него равняются многие дети. Федор, думаю, все это прекрасно понимает», – сказал Мутко.

Смолов впоследствии извинился за свое поведение.