Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Амкар» – о словах Уткина: «Это у него 24 часа в сутки времени полно на всякую ерунду. Мы просто не замечаем его»

«Амкар» – о словах Уткина: «Это у него 24 часа в сутки времени полно на всякую ерунду. Мы просто не замечаем его»

2 апреля 2018, 18:18
15

В «Амкаре» заявили, что не намерены реагировать на оскорбительное высказывание комментатора и радиоведущего Василия Уткина, который назвал пермяков «типичной разводящей проституткой» из-за их согласия перенести домашний матч 24 тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:1) в Москву.

«Мы не будем с ним связываться, хотя он, может быть, и ждет нашего ответа. Не будем соревноваться с Уткиным в хамстве и пошлости.

Будет ли клуб подавать на него в суд? У нас нет на это и времени, и желания. Это у Уткина 24 часа в сутки времени полно на всякую ерунду, мы просто не замечаем его.

Вся проблема в поведении Василия в том, что подписчики его аккаунтов ждут от него именно таких новостей, таких выходок, таких слов; вот он и старается, развлекает. Хорошие новости ведь мало кого интересуют. Часто новость о прибывшем вовремя поезде никого не интересует, а вот об опоздании скажут все, кому не лень», – сказал руководитель пресс-службы «Амкара» Александр Королев в интервью «Царьграду».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Локомотив Уткин Василий
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Forlan-LV
1522682601
"АМКАР" БРАВО !!! Ответ достойный уважения! Уткин больное и спившееся убожество. И таких как он просто не замечают...
Ответить
Жёлто-синий
1522684401
Амкару желаю вылетать, а не мучиться, раз денег нету
Ответить
OfaZavr
1522685096
молодцы, хороший, достойный ответ. зачем вступать в глупую перепалку.
Ответить
sерж
1522685882
не знаю почему вообще на него внимание обращают.уткин этого и хочет,хайпануть.его поперли с тв и теперь он хочет как то заработать,другому то он не обучен
Ответить
Антибиотик
1522687009
Эта жирная свинья скоро договорится.
Ответить
Федя Кабак
1522688069
Молодцы! Отличный ответ этому хапуге. Чувак просто сбрендил и только и делает, что полевает грязью всех.
Ответить
zigbert
1522693764
Достойный ответ Амкара.
Ответить
yorgenbarenz
1522696644
С таким рвением,Уткин всё равно что-нибудь найдёт в подворотне.
Ответить
vick-north-west
1522697380
А-а, правда глаз колет, раскусил Василий для чего гнилой Амкар резервным полем Хабаровск заявил, прикинули же что любой московский (да и питерский) клуб таким шантажом голыми руками возьмешь, и денег не надо.
Ответить
erma
1522702267
Хороший парень Уткин, но пострадает через свой рот - и ест много и говорит.
Ответить
Главные новости
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
1
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
7
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
1
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
4
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
Все новости
Все новости
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
1
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
1
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
2
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
2
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
3
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
9
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
4
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
21
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+