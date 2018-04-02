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    «Амкар» – о словах Уткина: «Это у него 24 часа в сутки времени полно на всякую ерунду. Мы просто не замечаем его»

    В «Амкаре» заявили, что не намерены реагировать на оскорбительное высказывание комментатора и радиоведущего Василия Уткина, который назвал пермяков «типичной разводящей проституткой» из-за их согласия перенести домашний матч 24 тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:1) в Москву.

    «Мы не будем с ним связываться, хотя он, может быть, и ждет нашего ответа. Не будем соревноваться с Уткиным в хамстве и пошлости.

    Будет ли клуб подавать на него в суд? У нас нет на это и времени, и желания. Это у Уткина 24 часа в сутки времени полно на всякую ерунду, мы просто не замечаем его.

    Вся проблема в поведении Василия в том, что подписчики его аккаунтов ждут от него именно таких новостей, таких выходок, таких слов; вот он и старается, развлекает. Хорошие новости ведь мало кого интересуют. Часто новость о прибывшем вовремя поезде никого не интересует, а вот об опоздании скажут все, кому не лень», – сказал руководитель пресс-службы «Амкара» Александр Королев в интервью «Царьграду».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2018 18:18
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3120

      erma 2 апреля 2018, 23:51

      Хороший парень Уткин, но пострадает через свой рот - и ест много и говорит.

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 2 апреля 2018, 22:29

      А-а, правда глаз колет, раскусил Василий для чего гнилой Амкар резервным полем Хабаровск заявил, прикинули же что любой московский (да и питерский) клуб таким шантажом голыми руками возьмешь, и денег не надо.

      -1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 2 апреля 2018, 22:17

      С таким рвением,Уткин всё равно что-нибудь найдёт в подворотне.

      0
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 2 апреля 2018, 21:58

      Харю отъел шире газеты, а совести не нажил

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 21:29

      Достойный ответ Амкара.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 2 апреля 2018, 20:48

      Сложно не замечать его. В глаза сразу бросается. Да и мнение его "профессиональное" из каждого утюга.

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 2 апреля 2018, 19:54

      Молодцы! Отличный ответ этому хапуге. Чувак просто сбрендил и только и делает, что полевает грязью всех.

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 2 апреля 2018, 19:36

      Эта жирная свинья скоро договорится.

      1
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      Рейтинг: +1631

      sерж 2 апреля 2018, 19:18

      не знаю почему вообще на него внимание обращают.уткин этого и хочет,хайпануть.его поперли с тв и теперь он хочет как то заработать,другому то он не обучен

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 19:04

      молодцы, хороший, достойный ответ. зачем вступать в глупую перепалку.

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