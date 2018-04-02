«Амкар» – о словах Уткина: «Это у него 24 часа в сутки времени полно на всякую ерунду. Мы просто не замечаем его»

В «Амкаре» заявили, что не намерены реагировать на оскорбительное высказывание комментатора и радиоведущего Василия Уткина, который назвал пермяков «типичной разводящей проституткой» из-за их согласия перенести домашний матч 24 тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:1) в Москву.

«Мы не будем с ним связываться, хотя он, может быть, и ждет нашего ответа. Не будем соревноваться с Уткиным в хамстве и пошлости.

Будет ли клуб подавать на него в суд? У нас нет на это и времени, и желания. Это у Уткина 24 часа в сутки времени полно на всякую ерунду, мы просто не замечаем его.

Вся проблема в поведении Василия в том, что подписчики его аккаунтов ждут от него именно таких новостей, таких выходок, таких слов; вот он и старается, развлекает. Хорошие новости ведь мало кого интересуют. Часто новость о прибывшем вовремя поезде никого не интересует, а вот об опоздании скажут все, кому не лень», – сказал руководитель пресс-службы «Амкара» Александр Королев в интервью «Царьграду».