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    Уткин – об игре «Амкара» в Москве: «Клуб «Амкар» – типичная разводящая проститутка»

    Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин рассказал о своем отношении к переносу матча «Амкара» с «Локомотивом» в Москву.

    «Клуб успешно бл*данул. Проституция, она ведь очень разная. Есть несчастная от безысходности. Есть больная с проваливающимся носом. А есть такая, расчетливая, с накоплениями – на шмотье, на квартиру. А мама в Старом Осколе думает, что девочка старательно учится в каком-нибудь институте.

    Вот клуб «Амкар» – типичная разводящая проститутка, и генеральный директор в нем может переназваться генеральным сутенером. А мы поедем в Хабаровск. Не хотите – перебейте цену. И мы идем к вам!

    Это по-другому не называется. Бл*дство», – заявил Уткин.

    Напомним, матч 24-го тура РФПЛ «Амкар» – «Локомотив» завершился со счетом 2:1. Игра была перенесена из Перми в Москву, где прошла на стадионе железнодорожников.

    Источник: Telegram

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    02.04.2018 10:59
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +125

      makdim2906 2 апреля 2018, 21:15

      Ну все правильно Вася сказал. Этому явлению другого названия не может быть.

      0
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      Рейтинг: +42

      cimbalenko07 2 апреля 2018, 16:44

      Кто нибудь заткните уже эту Бл..ть.

      1
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      Рейтинг: +839

      Князев 2 апреля 2018, 15:12

      Ну, ты совсем оборзел. Не в пивной за кружкой пива. То же журналюга.

      3
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      Рейтинг: +145

      бесёнок 2 апреля 2018, 14:55

      а сам то кто? бегаешь с канала на канал где х..й побольше

      0
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      Рейтинг: +1631

      sерж 2 апреля 2018, 14:33

      с тв поперли,теперь пытается в инете хайпить таким высером

      0
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      Рейтинг: +47

      Gory One 2 апреля 2018, 14:06

      Эх, Вася, Вася...
      А как же завтраки со Смородской?...


      1
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 2 апреля 2018, 14:01

      Я недавно писал что Червиченко дебил, но оказывается есть кандидат на это звание еще лучше! Уткин ты дебил!!!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 апреля 2018, 13:55

      Если уж и проститутка, то судя по результату матча плюнула на очко Локомотива и трахнула страпоном ))))

      Такая злая госпожа по вызову ))) Там Локо сам еще в шоке потирая задницу, что это такое было.

      4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 2 апреля 2018, 13:55

      Вадим Евсеев что-то молчит.Видимо,при встрече Васярику нос сломает....О проституции странные речи зашли."Проститутка " балл за волю к победе получила(!).Представьте себе девушку по вызову.Договорились во все дыры,обговорили сумму.Приезжает на вызов,трахает(!),не раздеваясь, страпоном хозяина,ставит ему фингал ,забирает деньги и уезжает,довольная собой. Разве так бывает?

      3
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 2 апреля 2018, 13:22

      Что вы навалились на Уткина, может он свечку держал?

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