Уткин – об игре «Амкара» в Москве: «Клуб «Амкар» – типичная разводящая проститутка»

Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин рассказал о своем отношении к переносу матча «Амкара» с «Локомотивом» в Москву.

«Клуб успешно бл*данул. Проституция, она ведь очень разная. Есть несчастная от безысходности. Есть больная с проваливающимся носом. А есть такая, расчетливая, с накоплениями – на шмотье, на квартиру. А мама в Старом Осколе думает, что девочка старательно учится в каком-нибудь институте.

Вот клуб «Амкар» – типичная разводящая проститутка, и генеральный директор в нем может переназваться генеральным сутенером. А мы поедем в Хабаровск. Не хотите – перебейте цену. И мы идем к вам!

Это по-другому не называется. Бл*дство», – заявил Уткин.

Напомним, матч 24-го тура РФПЛ «Амкар» – «Локомотив» завершился со счетом 2:1. Игра была перенесена из Перми в Москву, где прошла на стадионе железнодорожников.