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  • Уткин – об игре «Амкара» в Москве: «Клуб «Амкар» – типичная разводящая проститутка»

Уткин – об игре «Амкара» в Москве: «Клуб «Амкар» – типичная разводящая проститутка»

2 апреля 2018, 10:59
53

Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин рассказал о своем отношении к переносу матча «Амкара» с «Локомотивом» в Москву.

«Клуб успешно бл*данул. Проституция, она ведь очень разная. Есть несчастная от безысходности. Есть больная с проваливающимся носом. А есть такая, расчетливая, с накоплениями – на шмотье, на квартиру. А мама в Старом Осколе думает, что девочка старательно учится в каком-нибудь институте.

Вот клуб «Амкар» – типичная разводящая проститутка, и генеральный директор в нем может переназваться генеральным сутенером. А мы поедем в Хабаровск. Не хотите – перебейте цену. И мы идем к вам!

Это по-другому не называется. Бл*дство», – заявил Уткин.

Напомним, матч 24-го тура РФПЛ «Амкар» – «Локомотив» завершился со счетом 2:1. Игра была перенесена из Перми в Москву, где прошла на стадионе железнодорожников.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Локомотив Уткин Василий
Комментарии (53)
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Шумаххер
1522656432
Может хватит уже пиарить эту жирную проститутку ,прыгающию с канала на канал,и не где долго не задерживающюю тварину
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Нас Много
1522656497
А что, утка - проститутка, нормальный слоган
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insider_retro
1522656844
Сам Уткин не настолько идеален во всём, что бы подобным образом обсуждать кого-то или что-то!.. Его фырканья и плевки на любую тему - это уже приевшаяся манера его одиозного поведения... Собственно говоря - это всё, что осталось от некогда не плохого и стильного комментатора...
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mamba9090909
1522657355
Уткин просто дрянь. Выражать таким образом свои мысли, в социальных сетях, это недостойно работника СМИ. Надо быть либо полным идиотом, без мозгов, либо хамом высшей категории.
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sochi-2013
1522660091
Брать интервью и печатать здесь эту грязь, для получения кучи негативных отзывов, нечистоплотно со стороны корреспондентов и редакторов! Да еще у человека-неудачника.
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OfaZavr
1522660361
весьма жестко, но Василий в последнее время иначе и не высказывается) но Амкар все доказал на поле поэтому эта грязь от Уткина просто глупа.
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vick-north-west
1522660510
Василий прав 100% поддержу. Заявлять в начале сезона резервным стадионом Хабаровск - наверняка Решетников и Самойлов просчитали варианты шантажа таким "резервом".
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triton004
1522661530
Скоро эту жирную Утку кто нибудь пожарит по-пекински
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FanatSerj
1522666558
Если уж и проститутка, то судя по результату матча плюнула на очко Локомотива и трахнула страпоном )))) Такая злая госпожа по вызову ))) Там Локо сам еще в шоке потирая задницу, что это такое было.
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Алекc
1522666864
Я недавно писал что Червиченко дебил, но оказывается есть кандидат на это звание еще лучше! Уткин ты дебил!!!
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