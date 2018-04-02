Маслов: «Амкару» нужна только Премьер-лига. В ФНЛ заработать нереально ничего»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал, что после угода Гаджи Гаджиева с поста главного тренера команды пермякам придется менять стратегию. По его словам, неизвестно, сможет ли Вадим Евсеев также развивать игроков, чтобы клуб потом их мог продавать и существовать на вырученные деньги.

«Когда нас приглашали, была одна задача – оставить команду в РФПЛ. Про другое речи не было. Была только гарантия, что все долги и финансовые вопросы будут решены. И долги действительно погасили. И проблем не было с финансированием. Мы взяли бесплатных игроков, а зарплату платили вовремя. Потом нам предложили долговременный контракт. В клубе были долги прошлых периодов, и мы спросили – кто и как будет их закрывать? Ответ был: клуб должен сам зарабатывать. Философия была выстроена под Гаджиева – мы эксплуатировали его опыт. С ним мы гарантированно были уверены, что сможем оставаться в Лиге и раскрывать игроков, эти деньги пойдут на погашение долгов.

Всем хочется выигрывать, но мы фактически наступили на свое эго. Мы пришли к выводу, что мы можем продавать игроков и сохранять команду в Лиге. За три года мы погасили 155 миллионов долгов, а это пять качественных игроков, которые мы могли бы пригласить в клуб. Отремонтировали стадион – столовую, раздевалки, гостиницу. Но каждый год зарабатывать так, как заработали на Джикии, не получается. Кстати, мы трех иностранцев за хорошие деньги продали, для России вообще редкость.

Но эта концепция была осуществима только при Гаджиеве в надежде на его опыт и знания. Нам нужна только Премьер-лига, в ФНЛ заработать нереально ничего. Сейчас у нас молодой и амбициозный тренер, у него есть и харизма, и авторитет. Но нет уверенности в том, что он сможет так же развивать игроков. Придется думать о новой стратегии. Мы сейчас ближе к Уфе – где можно создать команду и ее развивать, не теряя игроков», – сказал Маслов.