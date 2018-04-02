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  • Кипелов: «Вот раньше был «Спартак», а теперь игроки мигрируют из клуба в клуб и не чувствуют духа игры»

Кипелов: «Вот раньше был «Спартак», а теперь игроки мигрируют из клуба в клуб и не чувствуют духа игры»

2 апреля 2018, 13:12
12

Лидер рок-группы «Ария» Валерий Кипелов в интервью Onliner.by поделился своими познаниями о белорусском футболе, а также высказал мнение, что современная игра лишилась своего духа.

– Вы говорили, что разбираетесь в футболе, наверное, даже лучше, чем в музыке.

– Отчасти да.

– Что слышали про белорусский футбол?

– Я знаю, что Виктор Гончаренко раньше тренировал БАТЭ. Последний белорусский игрок, про которого я слышал, – это Глеб. Он за «Арсенал» играл. При Советском Союзе минское «Динамо» было замечательной командой. Тогда как-то больше информации было о белорусском футболе. А сейчас слышу только про БАТЭ, когда команда играет на международной арене. Это странно. Вроде бы близкие по духу страны, а информации друг о друге очень мало. Меня это сильно удивляет. Что касается спорта, я больше знаю про биатлон – там Домрачева.

– Что вы думаете про Гончаренко? Вы бы хотели, чтобы он тренировал не «коней», а «мясных»?

– Нет, не хотел бы. Я думаю, все, что происходит, к лучшему. Он неплохой тренер, но и у «Спартака» хороший. Я не считаю, что «Спартак» – лидер. Они неплохо играют, но эти резкие сбои и подъемы… И потом, как они проиграли «Атлетику»… Могли лучше сыграть на самом деле.

Вот раньше был «Спартак» или то же минское «Динамо», а теперь игроки мигрируют из клуба в клуб и не чувствуют духа игры. Это все как-то нивелировалось. Наверное, я человек старых взглядов на эти дела, но считаю, что дух потерялся. Все эти легионеры, мне кажется, этого не чувствуют. Нет лидеров, какими раньше в «Спартаке» были Тихонов, Титов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак БАТЭ Гончаренко Виктор
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Федя Кабак
1522664299
Промолчу просто насчет спартачка)
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кузнецов артем
1522666569
Откуда взяться этим лидерам, если специально для Русских игроков сделали лимит чтоб они могли чаще попадать в основу
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кеша_КБ
1522666721
поддержу Валеру!...с небольшой ремаркой. Раньше спартаковский дух сквозил в каждом матче!, легенды "спартака" бились за честь клуба, за ромбик!!!,сегодня же этот настрой получил зависимость от размера гонораров(, ромбик остался!, но дух просыпается, увы, не так часто, как хотелось бы! Вперёд "Спартак"!.......
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Зарема лис
1522669566
Раньше и трава была зеленее , и дома выше и еда вкусней!!!
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Аэратор
1522669781
да времена поменялись, в советские времена все команды были самобытные, и лидеры покидали свои клубы очень редко,а сейчас все решает бабло, кто больше дал за того и играют
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glebyar
1522671308
Админ, ничего что Валерий уже лет как 15 к группе "Ария" никаким боком не относится?
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Масоха
1522672455
Теряем воспитанников,теряем дух! Саныч дело говорит!
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maygli
1522672785
Увы! "...иных уж нет, а те далече."
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OfaZavr
1522682414
в целом верно сказал.
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