Кипелов: «Вот раньше был «Спартак», а теперь игроки мигрируют из клуба в клуб и не чувствуют духа игры»

Лидер рок-группы «Ария» Валерий Кипелов в интервью Onliner.by поделился своими познаниями о белорусском футболе, а также высказал мнение, что современная игра лишилась своего духа.

– Вы говорили, что разбираетесь в футболе, наверное, даже лучше, чем в музыке.

– Отчасти да.

– Что слышали про белорусский футбол?

– Я знаю, что Виктор Гончаренко раньше тренировал БАТЭ. Последний белорусский игрок, про которого я слышал, – это Глеб. Он за «Арсенал» играл. При Советском Союзе минское «Динамо» было замечательной командой. Тогда как-то больше информации было о белорусском футболе. А сейчас слышу только про БАТЭ, когда команда играет на международной арене. Это странно. Вроде бы близкие по духу страны, а информации друг о друге очень мало. Меня это сильно удивляет. Что касается спорта, я больше знаю про биатлон – там Домрачева.

– Что вы думаете про Гончаренко? Вы бы хотели, чтобы он тренировал не «коней», а «мясных»?

– Нет, не хотел бы. Я думаю, все, что происходит, к лучшему. Он неплохой тренер, но и у «Спартака» хороший. Я не считаю, что «Спартак» – лидер. Они неплохо играют, но эти резкие сбои и подъемы… И потом, как они проиграли «Атлетику»… Могли лучше сыграть на самом деле.

Вот раньше был «Спартак» или то же минское «Динамо», а теперь игроки мигрируют из клуба в клуб и не чувствуют духа игры. Это все как-то нивелировалось. Наверное, я человек старых взглядов на эти дела, но считаю, что дух потерялся. Все эти легионеры, мне кажется, этого не чувствуют. Нет лидеров, какими раньше в «Спартаке» были Тихонов, Титов.