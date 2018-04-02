Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кипелов: «Вот раньше был «Спартак», а теперь игроки мигрируют из клуба в клуб и не чувствуют духа игры»

    Лидер рок-группы «Ария» Валерий Кипелов в интервью Onliner.by поделился своими познаниями о белорусском футболе, а также высказал мнение, что современная игра лишилась своего духа.

    – Вы говорили, что разбираетесь в футболе, наверное, даже лучше, чем в музыке.

    – Отчасти да.

    – Что слышали про белорусский футбол?

    – Я знаю, что Виктор Гончаренко раньше тренировал БАТЭ. Последний белорусский игрок, про которого я слышал, – это Глеб. Он за «Арсенал» играл. При Советском Союзе минское «Динамо» было замечательной командой. Тогда как-то больше информации было о белорусском футболе. А сейчас слышу только про БАТЭ, когда команда играет на международной арене. Это странно. Вроде бы близкие по духу страны, а информации друг о друге очень мало. Меня это сильно удивляет. Что касается спорта, я больше знаю про биатлон – там Домрачева.

    – Что вы думаете про Гончаренко? Вы бы хотели, чтобы он тренировал не «коней», а «мясных»?

    – Нет, не хотел бы. Я думаю, все, что происходит, к лучшему. Он неплохой тренер, но и у «Спартака» хороший. Я не считаю, что «Спартак» – лидер. Они неплохо играют, но эти резкие сбои и подъемы… И потом, как они проиграли «Атлетику»… Могли лучше сыграть на самом деле.

    Вот раньше был «Спартак» или то же минское «Динамо», а теперь игроки мигрируют из клуба в клуб и не чувствуют духа игры. Это все как-то нивелировалось. Наверное, я человек старых взглядов на эти дела, но считаю, что дух потерялся. Все эти легионеры, мне кажется, этого не чувствуют. Нет лидеров, какими раньше в «Спартаке» были Тихонов, Титов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2018 13:12
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 18:20

      в целом верно сказал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 2 апреля 2018, 15:39

      Увы! "...иных уж нет, а те далече."

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      Масоха 2 апреля 2018, 15:34

      Теряем воспитанников,теряем дух!
      Саныч дело говорит!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      glebyar 2 апреля 2018, 15:15

      Админ, ничего что Валерий уже лет как 15 к группе "Ария" никаким боком не относится?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 > glebyar 2 апреля 2018, 19:56

      Это же бомбардир! Все норм))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор 2 апреля 2018, 14:49

      да времена поменялись, в советские времена все команды были самобытные, и лидеры покидали свои клубы очень редко,а сейчас все решает бабло, кто больше дал за того и играют

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 2 апреля 2018, 14:46

      Раньше и трава была зеленее , и дома выше и еда вкусней!!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 2 апреля 2018, 13:58

      поддержу Валеру!...с небольшой ремаркой. Раньше спартаковский дух сквозил в каждом матче!, легенды "спартака" бились за честь клуба, за ромбик!!!,сегодня же этот настрой получил зависимость от размера гонораров(, ромбик остался!, но дух просыпается, увы, не так часто, как хотелось бы! Вперёд "Спартак"!.......

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > кеша_КБ 2 апреля 2018, 14:47

      Ну сейчас даже когда игра не идет спасают лидеры, Промес во втором тайме проснулся, у Фернандо вообще игра не шла ,а он такой голешник забил!!Радует то что у нас есть лидеры!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > Вахахахаха 2 апреля 2018, 18:15

      я согласен!, "имена" на поле выручают команду, и зачастую делают нужный результат!, дай Бог - без травм!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 2 апреля 2018, 13:56

      Откуда взяться этим лидерам, если специально для Русских игроков сделали лимит чтоб они могли чаще попадать в основу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 2 апреля 2018, 13:18

      Промолчу просто насчет спартачка)

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11