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  • Макеев: «К сожалению, не смогли порадовать болельщиков «Ростова»

Макеев: «К сожалению, не смогли порадовать болельщиков «Ростова»

2 апреля 2018, 11:30
5

Защитник «Ростова» Евгений Макеев назвал прошедший матч с ЦСКА в рамках 24-го тура РФПЛ очень тяжелым для своей команды.

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – ЦСКА завершился со счетом 1:2. После этой встречи армейцы располагаются на третьей строчке турнирной таблицы с 44 очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять баллов. «Ростов» идет на 12 месте с 27 очками.

– Считаю, нам не повезло сегодня. Но сама встреча получилась очень тяжелой. Отдельно хочу поблагодарить за поддержку наших болельщиков. Они придавали нам сил, но, к сожалению, мы не смогли их порадовать сегодня.

– Следующие три домашние игры пройдут на новом стадионе.

– Нужно будет брать максимальное количество очков. Пора исправлять положение в таблице.

– Ты долгое время провел в «Спартаке». Матч против ЦСКА для тебя был принципиальным?

– Нет, для меня это обычный соперник. На каждую игру стараюсь настраиваться по-боевому, поэтому не могу сказать о принципиальности.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Макеев Евгений
Комментарии (5)
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GoLenaStop
1522664369
Очень жаль....
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yorgenbarenz
1522666709
Макеев был заметен.
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zigbert
1522668482
С хорошей игрой на новом стадионе.
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vladimir-7
1522676879
5-го мая порадуйте болельщиков Ростова, обязательно.
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Таганский
1522711598
Как-то нервозно на душе становится.. Но мы терпеливые и верим в Ростов!! Удачи в следующих матчах!!
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