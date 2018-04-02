Макеев: «К сожалению, не смогли порадовать болельщиков «Ростова»

Защитник «Ростова» Евгений Макеев назвал прошедший матч с ЦСКА в рамках 24-го тура РФПЛ очень тяжелым для своей команды.

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – ЦСКА завершился со счетом 1:2. После этой встречи армейцы располагаются на третьей строчке турнирной таблицы с 44 очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять баллов. «Ростов» идет на 12 месте с 27 очками.

– Считаю, нам не повезло сегодня. Но сама встреча получилась очень тяжелой. Отдельно хочу поблагодарить за поддержку наших болельщиков. Они придавали нам сил, но, к сожалению, мы не смогли их порадовать сегодня.

– Следующие три домашние игры пройдут на новом стадионе.

– Нужно будет брать максимальное количество очков. Пора исправлять положение в таблице.

– Ты долгое время провел в «Спартаке». Матч против ЦСКА для тебя был принципиальным?

– Нет, для меня это обычный соперник. На каждую игру стараюсь настраиваться по-боевому, поэтому не могу сказать о принципиальности.