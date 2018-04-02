Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Макеев: «К сожалению, не смогли порадовать болельщиков «Ростова»

    Защитник «Ростова» Евгений Макеев назвал прошедший матч с ЦСКА в рамках 24-го тура РФПЛ очень тяжелым для своей команды.

    Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – ЦСКА завершился со счетом 1:2. После этой встречи армейцы располагаются на третьей строчке турнирной таблицы с 44 очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять баллов. «Ростов» идет на 12 месте с 27 очками.

    – Считаю, нам не повезло сегодня. Но сама встреча получилась очень тяжелой. Отдельно хочу поблагодарить за поддержку наших болельщиков. Они придавали нам сил, но, к сожалению, мы не смогли их порадовать сегодня.

    – Следующие три домашние игры пройдут на новом стадионе.

    – Нужно будет брать максимальное количество очков. Пора исправлять положение в таблице.

    – Ты долгое время провел в «Спартаке». Матч против ЦСКА для тебя был принципиальным?

    – Нет, для меня это обычный соперник. На каждую игру стараюсь настраиваться по-боевому, поэтому не могу сказать о принципиальности.

    Источник: ФК «Ростов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2018 11:30
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 3 апреля 2018, 02:26

      Как-то нервозно на душе становится..
      Но мы терпеливые и верим в Ростов!!
      Удачи в следующих матчах!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 апреля 2018, 16:47

      5-го мая порадуйте болельщиков Ростова, обязательно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 14:28

      С хорошей игрой на новом стадионе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 2 апреля 2018, 13:58

      Макеев был заметен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 2 апреля 2018, 13:19

      Очень жаль....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11