Бубнов: «После перерыва «Зенит» только отбивался»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов отметил важность трех очков, которые «Зенит» смог взять в сложных погодных условиях в матче против «Уфы» в рамках 24-го тура РФПЛ.

«В таких погодных условиях играть очень непросто. На первый план зачастую выходят физические кондиции, умение бороться, большую роль играют стандарты. Впрочем, к преимуществам синтетических полей относится тот факт, что нет грязи, кочек, и все равно можно комбинировать, что и демонстрировала «Уфа» во втором тайме.

Хозяева пропустили со стандарта, а во втором случае забили сами себе. Благодаря этому «Зенит» получил возможность действовать по счету. И если в первом тайме еще проявлял активность впереди, для чего ближе к нападению расположился Паредес, то после перерыва только отбивался.

Готовясь к матчу, Роберто Манчини решил насытить центр обороны, выпустить сразу трех защитников. Дело в том, что «Уфа» много атакует через фланги, и эта мера была призвана обезопасить «Зенит» от забросов в штрафную. В одном эпизоде не сработало. Иван Пауревич забил четвертый гол в четырех матчах. Он здорово выбирает позицию, борется за мяч и доказывает свою эффективность впереди.

С точки зрения содержания игры «Уфа» выглядела хорошо готовой, боевитой способной много комбинировать. «Зенит» же вновь не произвел цельного впечатления. Испытывая трудности с группой атаки, петербуржцы вынуждены делать акцент на стандартные положения. Да и вообще в силу разных обстоятельств у них сегодня есть проблемы с кадровым наполнением во всех линиях.

«Зенит» с трудом, но все-таки взял важные три очка, необходимые для борьбы за место в Лиге чемпионов. О чем-то большем, исходя из увиденного в Уфе, говорить не приходится. А дальше, кто знает, если забуксует «Локомотив», оступится «Спартак», возможно, «Зенит» постарается побороться за что-то большее. Но пока особых предпосылок к этому не видно», – считает Бубнов.

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Уфа» – «Зенит» завершился со счетом 1:2. После этой встречи «Зенит» набрал 42 очка, расположившись на четвертой строчке в турнирной таблице. Уфимцы идут шестыми с 34 очками на своем счету.

«Зенит» и «Уфа» едва доиграли матч. Погода ужасна