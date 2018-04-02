Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов: «После перерыва «Зенит» только отбивался»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов отметил важность трех очков, которые «Зенит» смог взять в сложных погодных условиях в матче против «Уфы» в рамках 24-го тура РФПЛ.

    «В таких погодных условиях играть очень непросто. На первый план зачастую выходят физические кондиции, умение бороться, большую роль играют стандарты. Впрочем, к преимуществам синтетических полей относится тот факт, что нет грязи, кочек, и все равно можно комбинировать, что и демонстрировала «Уфа» во втором тайме.

    Хозяева пропустили со стандарта, а во втором случае забили сами себе. Благодаря этому «Зенит» получил возможность действовать по счету. И если в первом тайме еще проявлял активность впереди, для чего ближе к нападению расположился Паредес, то после перерыва только отбивался.

    Готовясь к матчу, Роберто Манчини решил насытить центр обороны, выпустить сразу трех защитников. Дело в том, что «Уфа» много атакует через фланги, и эта мера была призвана обезопасить «Зенит» от забросов в штрафную. В одном эпизоде не сработало. Иван Пауревич забил четвертый гол в четырех матчах. Он здорово выбирает позицию, борется за мяч и доказывает свою эффективность впереди.

    С точки зрения содержания игры «Уфа» выглядела хорошо готовой, боевитой способной много комбинировать. «Зенит» же вновь не произвел цельного впечатления. Испытывая трудности с группой атаки, петербуржцы вынуждены делать акцент на стандартные положения. Да и вообще в силу разных обстоятельств у них сегодня есть проблемы с кадровым наполнением во всех линиях.

    «Зенит» с трудом, но все-таки взял важные три очка, необходимые для борьбы за место в Лиге чемпионов. О чем-то большем, исходя из увиденного в Уфе, говорить не приходится. А дальше, кто знает, если забуксует «Локомотив», оступится «Спартак», возможно, «Зенит» постарается побороться за что-то большее. Но пока особых предпосылок к этому не видно», – считает Бубнов.

    Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Уфа» – «Зенит» завершился со счетом 1:2. После этой встречи «Зенит» набрал 42 очка, расположившись на четвертой строчке в турнирной таблице. Уфимцы идут шестыми с 34 очками на своем счету.

    «Зенит» и «Уфа» едва доиграли матч. Погода ужасна

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2018 07:55
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 2 апреля 2018, 10:17

      Бубнов, ты Смолов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 2 апреля 2018, 09:03

      Исскуство в большом долгу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 2 апреля 2018, 08:39

      В такую погоду это не футбол,но хорошо что взяли 3 очка!
      Мало того что мяча не видно,да и футболисты зенита в белом...каким местом думают руководство?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > upiter622 2 апреля 2018, 09:06

      Согласен,неужели мяча нормального красного цвета не нашли!?!позор да и только,смотрел по тв,чуть глаза на лоб не вылезли.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11