Гаджиев: «Амкару» сейчас важнее всего сохранить лицо»

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал победу пермяков в матче 24-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:1).

«Не думаю, что они переломили ход встречи. Игра протекала примерно одинаково – в конце «Локомотив» даже чуть больше позволял. Гол, который пропустил «Амкар», не вытекал из логики игры. «Локомотив» доминировал и в первом, и во втором тайме. Пенальти я не буду оценивать. Говорить о том, что они переломили ход игры я бы не стал. Сыграли в свою силу. Победа заслуженная и закономерная.

Евсеев? Не было такого, что он сидит в стороночке, а потом становится главным. Будучи вторым тренером, он тоже таким же был. Для команды и каждого отдельного игрока все потеряно кроме чести, как говорил Старостин. Для них важнее всего сохранить свое лицо и свой уровень», – сказал Гаджиев.

«Амкар» занимает 13-ю строчку в турнирной таблцие РФПЛ, набрав 25 очков в 23 матчах.