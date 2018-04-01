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Гаджиев: «Амкару» сейчас важнее всего сохранить лицо»

1 апреля 2018, 12:18
4

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал победу пермяков в матче 24-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:1).

«Не думаю, что они переломили ход встречи. Игра протекала примерно одинаково – в конце «Локомотив» даже чуть больше позволял. Гол, который пропустил «Амкар», не вытекал из логики игры. «Локомотив» доминировал и в первом, и во втором тайме. Пенальти я не буду оценивать. Говорить о том, что они переломили ход игры я бы не стал. Сыграли в свою силу. Победа заслуженная и закономерная.

Евсеев? Не было такого, что он сидит в стороночке, а потом становится главным. Будучи вторым тренером, он тоже таким же был. Для команды и каждого отдельного игрока все потеряно кроме чести, как говорил Старостин. Для них важнее всего сохранить свое лицо и свой уровень», – сказал Гаджиев.

«Амкар» занимает 13-ю строчку в турнирной таблцие РФПЛ, набрав 25 очков в 23 матчах.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Локомотив Гаджиев Гаджи
Комментарии (4)
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сапёр75
1522574923
Молодцы !!!
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zigbert
1522577219
Сказал все по делу.
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insider_retro
1522577462
Верно молвил... Игроки мотивированы ситуацией и бьются, как могут...
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Axe111
1522594477
Как же все очевидно и помойно
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