Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гаджиев: «Амкару» сейчас важнее всего сохранить лицо»

    Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал победу пермяков в матче 24-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:1).

    «Не думаю, что они переломили ход встречи. Игра протекала примерно одинаково – в конце «Локомотив» даже чуть больше позволял. Гол, который пропустил «Амкар», не вытекал из логики игры. «Локомотив» доминировал и в первом, и во втором тайме. Пенальти я не буду оценивать. Говорить о том, что они переломили ход игры я бы не стал. Сыграли в свою силу. Победа заслуженная и закономерная.

    Евсеев? Не было такого, что он сидит в стороночке, а потом становится главным. Будучи вторым тренером, он тоже таким же был. Для команды и каждого отдельного игрока все потеряно кроме чести, как говорил Старостин. Для них важнее всего сохранить свое лицо и свой уровень», – сказал Гаджиев.

    «Амкар» занимает 13-ю строчку в турнирной таблцие РФПЛ, набрав 25 очков в 23 матчах.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2018 12:18
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 1 апреля 2018, 17:54

      Как же все очевидно и помойно

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 апреля 2018, 13:11

      Верно молвил... Игроки мотивированы ситуацией и бьются, как могут...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 апреля 2018, 13:06

      Сказал все по делу.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 1 апреля 2018, 12:28

      Молодцы !!!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11