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  • Зимой «СКА-Хабаровск» вел переговоры по трансферам Жоаозиньо, Лаборде и нападающего «Манчестер Сити»

Зимой «СКА-Хабаровск» вел переговоры по трансферам Жоаозиньо, Лаборде и нападающего «Манчестер Сити»

31 марта 2018, 15:24
5

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов рассказал о несостоявшихся приобретениях клуба в зимнее трансферное окно. По словам специалиста, главной причиной нежелания футболистов переезжать в Хабаровск стала сомнительная перспектива длительных перелетов на матчи.

«Пытались ли привезти в Хабаровск иностранцев? Вели переговоры с легионерами, с другими россиянами. Но как только доходило до подписания, они растворялись. Вели переговоры по Жоаозиньо, Лаборде, Жигулеву, Жирову, Баринову. Разговаривали с россиянином Лысцовым из «Бенфики». Контактировали с одним бельгийским форвардом. Габаритный парень, под два метра. Смотрели игрока в Швеции – африканца. Вылитый Муса, сумасшедшая скорость. Еще был нигерийский форвард. Он на контракте с «Манчестер Сити», но не играет. Пытались взять игрока сборной Сербии Александара Катая. Все двигалось, двигалось, но, увы, сорвалось.

Основная причина того, что сорвалось, конечно, в длительных перелетах. Слетайте восемь часов туда, восемь – обратно. Почувствуете всю «прелесть» смены часовых поясов. К примеру, мы играли в Москве со «Спартаком» в два часа ночи по хабаровскому времени. К длительным перелетам можно привыкнуть, но какой ценой? Снижается функциональная готовность, скрадывается тренировочное время, особенно когда летишь на восток. Прилетаешь – семи часов уже нет, плюс нужно время на восстановление после полета. Теряешь целый тренировочный день, а иногда и два.

По итогу, если уж привозить иностранца, то на позицию лидера. Зачем брать легионеров среднего уровня? Надо своих футболистов готовить, российских. Тогда и вложения дадут отдачу, и в Хабаровск люди поедут, чтобы прибавить в мастерстве и сделать шаг вперед в карьере», – сказал Билялетдинов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Краснодар Манчестер Сити Локомотив Бенфика Жоаозиньо Лаборде Рикардо Лысцов Виталий Жигулев Илья Катай Александар Баринов Дмитрий Билялетдинов Ринат
Комментарии (5)
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ПФК ЦСКА Моscow
1522499467
может это хоккейный СКА?)
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vladimir-7
1522500263
Возможно для удаленных команд составлять календарь таким образом, чтобы две-три игры проводили в одном регионе и не будет таких длительных и частых перелетов. Например, Москва-Тула-Питер, а потом три игры у себя.
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Munez89
1522500264
Страна у нас такая, огромная, прекрасная, но если вдаваться в проблему, таким командам как СКА, нужно календарь делать нормальный, к примеру, 2 игры дома подряд, 2 на выезде в Москве к примеру и в Питере, тогда будет полегче, как это реализовать, я не знаю, но было бы правильнее.Представьте себя на месте СКА, 16 часов перелёта что бы отыграть 1 матч..Помню лидеры Анжи, который базировался в Москве а играл в Дагестане, не очень были довольны перелетами, а тут аж 16 часов))
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VVM1964
1522516019
Когда они узнают , где находится Хабаровск , вопрос решается сам собой .
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