Зимой «СКА-Хабаровск» вел переговоры по трансферам Жоаозиньо, Лаборде и нападающего «Манчестер Сити»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов рассказал о несостоявшихся приобретениях клуба в зимнее трансферное окно. По словам специалиста, главной причиной нежелания футболистов переезжать в Хабаровск стала сомнительная перспектива длительных перелетов на матчи.

«Пытались ли привезти в Хабаровск иностранцев? Вели переговоры с легионерами, с другими россиянами. Но как только доходило до подписания, они растворялись. Вели переговоры по Жоаозиньо, Лаборде, Жигулеву, Жирову, Баринову. Разговаривали с россиянином Лысцовым из «Бенфики». Контактировали с одним бельгийским форвардом. Габаритный парень, под два метра. Смотрели игрока в Швеции – африканца. Вылитый Муса, сумасшедшая скорость. Еще был нигерийский форвард. Он на контракте с «Манчестер Сити», но не играет. Пытались взять игрока сборной Сербии Александара Катая. Все двигалось, двигалось, но, увы, сорвалось.

Основная причина того, что сорвалось, конечно, в длительных перелетах. Слетайте восемь часов туда, восемь – обратно. Почувствуете всю «прелесть» смены часовых поясов. К примеру, мы играли в Москве со «Спартаком» в два часа ночи по хабаровскому времени. К длительным перелетам можно привыкнуть, но какой ценой? Снижается функциональная готовность, скрадывается тренировочное время, особенно когда летишь на восток. Прилетаешь – семи часов уже нет, плюс нужно время на восстановление после полета. Теряешь целый тренировочный день, а иногда и два.

По итогу, если уж привозить иностранца, то на позицию лидера. Зачем брать легионеров среднего уровня? Надо своих футболистов готовить, российских. Тогда и вложения дадут отдачу, и в Хабаровск люди поедут, чтобы прибавить в мастерстве и сделать шаг вперед в карьере», – сказал Билялетдинов.