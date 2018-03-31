Дзюба: «Современная молодежь меня бесит. Кругом мат-перемат»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба рассказал о своем негативном отношении к современной молодежи, заявив, что его бесят нецензурно выражающиеся подростки.

«Меня бесит современная молодежь. В свое время мы тоже были шалопаи и бандиты, но сейчас кругом мат-перемат. Это раздражает. Я имею в виду ребят 15-16 лет.

Убивает, когда идешь по торговому центру, а кругом стоит такой мат отборный. От девочек. Которые еще и курят. Ненавижу курящих», – сказал Дзюба в интервью Youtube-каналу oSporte TV.