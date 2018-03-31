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  • Дзюба: «Современная молодежь меня бесит. Кругом мат-перемат»

Дзюба: «Современная молодежь меня бесит. Кругом мат-перемат»

31 марта 2018, 13:07
19

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба рассказал о своем негативном отношении к современной молодежи, заявив, что его бесят нецензурно выражающиеся подростки.

«Меня бесит современная молодежь. В свое время мы тоже были шалопаи и бандиты, но сейчас кругом мат-перемат. Это раздражает. Я имею в виду ребят 15-16 лет.

Убивает, когда идешь по торговому центру, а кругом стоит такой мат отборный. От девочек. Которые еще и курят. Ненавижу курящих», – сказал Дзюба в интервью Youtube-каналу oSporte TV.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал
Комментарии (19)
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Rainmaker
1522491710
Вот тут он прав... Поколение ЕГЭ плять...
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uBaH_
1522492508
А в девяностых вместо мата прирезали бы ;)
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Полная Канистра
1522492675
ну вы прямо пушистые на поле По губам читаю так от вас похлеще прёт это мат в сторону судьи и в направление напарников по команде а иногда и к мячу . Так что тёмка лучше не п.....
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Spartak 777
1522493382
Можешь ваще дома сидеть епта , быдлятина бл...ть !!! (с) Р.Широков
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Федя Кабак
1522493483
Я согласен. Курят, матерятся, девочки на гопоту похоже
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APchelov
1522493695
Он ещё меня не слышал. Я, когда вижу эту дзюбу, тоже ну очень-очень матерюсь
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acer2003
1522494771
Сам Дзюба,тоже,не образец для подражания (
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Дедуктор
1522499546
Дзюба правильно говорит. Я в Универе работаю. Сейчас оказался без машины, езжу со студентами в автобусе. Так скажу, вам - натуральной блевотины среди студенческой среды просто ненормально много. Причем, даже гендерных ограничений не придерживаются. В натуре, блевотина.
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OfaZavr
1522508431
так то прав, сейчас подобное на каждом шагу.
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zigbert
1522567867
По своим поступкам не далеко ушел от такой молодежи.
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