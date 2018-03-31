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  • Юран: «Спартак» перестал допускать нелепые очковые потери»

Юран: «Спартак» перестал допускать нелепые очковые потери»

31 марта 2018, 08:06

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 24 тура РФПЛ между красно-белыми и «Тосно». Эксперт считает, что при правильном отношении к делу москвичи победят.

«По сравнению с тем, каким мы видели «Тосно» до зимнего перерыва, команда серьезно сдала. Уже в конце прошлого года они проигрывали матч за матчем. Видимо, сказались задержки зарплат. А сейчас без Антона Заболотного и Николая Маркова выставлять в атаку Дмитрию Парфенову просто некого.

«Спартак» после неудачного старта сезона начал гораздо лучше играть с соперниками, уступающими в классе. Команда Массимо Карреры перестала допускать нелепые потери очков, из-за которых сейчас с большим отрывом отстает от «Локомотива». Поэтому, если красно-белые не будут вести себя безалаберно, они спокойно обыграют «Тосно», – сказал Юран.

По итогам тура красно-белые могут приблизиться к первой строчке на расстояние двух очков.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Юран Сергей
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