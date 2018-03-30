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  • Фурсенко: «Зенит» исчерпал финансовые возможности, которые остались от продажи Халка и Витселя» 

Фурсенко: «Зенит» исчерпал финансовые возможности, которые остались от продажи Халка и Витселя» 

30 марта 2018, 22:50
25

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о трансферной политике клуба.

«Трансферная политика связана с возможностями. Вне сомнения, после того как мы привели Манчини, нам нужно было создавать молодую команду. Мы пытаемся сделать это. У нас второй этап реформации «Зенита». Мы привели молодых и сильных игроков.

Я буду честен перед вами, Манчини с самого начала хотел Смолова в состав. В первое окно мы не сделали этого: не хватило времени и денег. Финансовые возможности, которые у нас остались от продажи Халка и Витселя, иссякли. Мы находимся в примерно одинаковых условиях как пять-шесть клубов лиги.

Дальше была задача усиления точечного. В частности, был запрос на четыре-пять игроков с российским паспортом. Но мы не смогли их купить, их никто не отпускает. Вы, болельщики, их прекрасно знаете: они лидеры команд, с которыми мы соперничаем. С точки зрения Оздоева была просьба обменять его на Нобоа. Об этом просил Манчини.

Говоря о Феде Смолове: он слишком дорогой. Я честно скажу. Те условия, которые выставлены, неприемлемы. Мы потянуть это не можем. Я ответственный за это. Манчини хотел этого игрока при всех условиях», – сказал Фурсенко.

Напомним, что у «Зенита» запрашивали 40 миллионов евро за трансфер Смолова.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Халк Витсель Аксель Фурсенко Сергей
Комментарии (25)
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NIK32RUS
1522440168
да ладно! Как 5-6 клубов, ржал после каждой точки или запятой
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Football06
1522440432
Если это и так то Халка надо было оставить за 56 чем Смолова за 40, а ведь Халк отрабатывали и играл и забивал красиво..
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Saang (SCR)
1522440801
В финансовый условиях как 5-6 клубов РФПЛ, в игровых - как 10-12 клубов ФНЛ, все логично...
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VVM1964
1522441135
Но не исчерпал " газовый ресурс страны " - он неисчерпаем . ))))
Ответить
Бакланы доедают крышу
1522441141
Пора в привычную среду обитания))) ФНЛ называется)))
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Parker
1522443531
В ближайшие 6 лет все у зенита будет хорошо!
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deinego77@yandex.ru
1522445141
Вот брешет собака ! Ну ведь есть денюшка у зенита есть немношко Ну попроси на коленях для клуба **** ты продажная!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1522445793
А назначил Фурсенко кто? Пусть эта тварь отзовётся и получит своё и за Фурсенко и за Манчини и за всё это чёртово-долбаное шапито!
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deinego77@yandex.ru
1522447374
Хочется услышать мнение Орлова по этому поводу! Недавно нашёл его хвалебный коммент о манчини гена лизоблюд!
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lyudanemzorova
1522450477
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медлено убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://0rz.tw/*****
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