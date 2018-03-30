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  • Директор «Амкара»: «Газон на нашем стадионе в идеальном состоянии. Готовы проводить матчи»

Директор «Амкара»: «Газон на нашем стадионе в идеальном состоянии. Готовы проводить матчи»

30 марта 2018, 19:56
7

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов сообщил, что клуб готов проводить матчи на домашнем стадионе «Звезда». Однако по согласованию с РФС газон нужно будет заменить.

«Такое решение приняло правление клуба, нам президент объявил, что по согласованию с РФС поле будет перестилаться только летом. Но «Амкар» готов проводить сейчас домашние матчи, газон в идеальном состоянии», – сказал Маслов.

Напомним, что РФС и РФПЛ наложили запрет на проведение домашних матчей «Амкара» на стадионе «Звезда» в Перми. По этой причине матч 24-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Локомотивом» пройдет в Москве.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь
Комментарии (7)
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paracetamol
1522429917
Прядкин как Тереза Мэй - доказать ничего не может, но гундит, что крошки нет. Что-то есть в них общее.
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Полная Канистра
1522431343
как уже картошку посадил? не рано ли
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Saang (SCR)
1522431401
Медведь уже гланды сорвал...
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Бухбух
1522434959
Директор «Амкара»: «Газон на нашем стадионе в идеальном состоянии. Готовы проводить матчи. Изредка. Примерно 1 матч за 2 месяца.»
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Axe111
1522437770
Продажные существа
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lyudanemzorova
1522450674
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://ня.su/ed9
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