Директор «Амкара»: «Газон на нашем стадионе в идеальном состоянии. Готовы проводить матчи»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов сообщил, что клуб готов проводить матчи на домашнем стадионе «Звезда». Однако по согласованию с РФС газон нужно будет заменить.

«Такое решение приняло правление клуба, нам президент объявил, что по согласованию с РФС поле будет перестилаться только летом. Но «Амкар» готов проводить сейчас домашние матчи, газон в идеальном состоянии», – сказал Маслов.

Напомним, что РФС и РФПЛ наложили запрет на проведение домашних матчей «Амкара» на стадионе «Звезда» в Перми. По этой причине матч 24-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Локомотивом» пройдет в Москве.