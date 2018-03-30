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  • Генич: «Амкар» не будет «ложиться» под «Локомотив», несмотря на добрые отношения между Евсеевым и Семиным»

Генич: «Амкар» не будет «ложиться» под «Локомотив», несмотря на добрые отношения между Евсеевым и Семиным»

30 марта 2018, 18:59
3

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями и прогнозом на поединок 24 тура РФПЛ между «Амкаром» и «Локомотивом», который был перенесен из Перми в Москву. Он заявил, что железнодорожникам будет очень сложно добыть победу.

«Не буду углубляться в подробности, почему этот матч будет сыгран не Перми, а перенесен в Москву. Об этом уже много всего сказано, много копий переломано. Факт в том, что «Амкар» заработает. Неважно, очки это будут или престиж, но совершенно точно клуб пополнит клубную кассу. Говорят, что билетная программа будет в пользу «Амкара», а, по инсайдерским данным Нобеля Арустамяна, на счета пермского клуба упадет порядка 20 миллионов рублей.

Последние два раза «Локо» на «РЖД Арене» не смог обыграть «Амкар». В прошлом сезоне была ничья 3:3, в этом – поражение 0:1. Пермяки против больших команд убедительно смотрятся на выезде. Надо еще знать характер Вадима Евсеева, который хоть и в добрых отношениях с Юрием Семиным, но «ложиться» его команда под соперника не станет.

Думаю, «Амкар» со своими скромными возможностями упрется. Там не будет Огуде и Белорукова, и это серьезная потеря. «Локомотив» должен брать свое с очень большим трудом. Москвичи все правильно делают, не ошибаются и возьмут реванш за первый круг», – сказал Генич.

Матч «Амкар» – «Локомотив» состоится в субботу, 31 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Локомотив Семин Юрий Евсеев Вадим Генич Константин
Комментарии (3)
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Axe111
1522429241
Он уже лёг.Навозная командочка
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Полная Канистра
1522430538
игра на совесть если она есть
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Федя Кабак
1522431442
А мне не нравится Генич, такой прям знаток футбола, куда там..)))
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