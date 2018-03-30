Зидан: «Пусть в «Реале» Иско и не играет такую же роль, как в сборной Испании, но он является важным игроком для команды»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможном уходе из команды полузащитника Иско. По информации СМИ, футболиста хочет заполучить «Манчестер Сити».

Напомним, во вторник хавбек в составе сборной Испании отметился хет-триком в товарищеском матче против Аргентины (6:1).

«Иско – игрок «Реала» и он остается здесь. Его комментарии меня не беспокоят. У нас есть отношения, и он честен в его ситуации, но это не проблема. Нам важно работать вместе, чтобы найти его лучший вариант.

СМИ всегда любят брать слова и придумывать истории, но мы оба знаем ситуацию и ни о чем не беспокоимся.

Не считаю себя несправедливым по отношению к Иско. Он счастлив. Возможно, в «Реале» он не играет такую же роль, как в сборной Испании, но я показал ему, что он является важным игроком для команды. Я доволен его выступлением против Аргентины», – сказал Зидан.