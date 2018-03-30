«Барселона» следит за Диопом, Упамечано и Керером

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Тулузы» Иссе Диопу. Каталонцы уже связались с 21-летним футболистом, чтобы осведомиться о его планах на будущее.

Диоп – один из нескольких молодых центральных игроков обороны, за которыми следят сине-гранатовые из-за неопределенности, связанной с будущим Самуэля Умтити и Томаса Вермалена.

Стоимость француза составляет примерно 25 миллионов евро. Также «Барселона» наблюдает за 19-летним Дайотом Упамечано из «РБ Лейпцига» и 21-летним Тило Керером из «Шальке».