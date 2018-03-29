Семин: «Перенос игры с «Амкаром»? Это не наши проблемы. Мы были готов лететь в Хабаровск»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал проведение матча 24 тура РФПЛ против пермского «Амкара» в Москве. Напомним, что согласно календарю игра должна была состояться в Перми.

«Перенос матча с «Амкаром» в Москву? Он ведь не первый. Был перенос и матча «Зенита» с «Уфой», и «Арсенала» с ЦСКА, будет перенос «Спартака» и «Крыльев».

Играть надо там, где есть хорошие поля. Я говорил, что мы готовы ехать в Хабаровск, так что это не наша проблема», – сказал тренер.

Матч в Черкизово состоится 31 марта в 14:00 по Москве.