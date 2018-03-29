Кейн может вернуться в матче с «Челси»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино не исключил возвращения Гарри Кейна в матче 32 тура АПЛ против «Челси».

Нападающий сборной Англии травмировал голеностоп в матче 30-го тура АПЛ с «Борнмутом» (4:1). Сообщалось, что он вернется не раньше мая.

«Надо будет оценить его состояние. Он сохраняет позитив и уверенно идет к восстановлению.

Гарри прогрессирует изо дня в день. Мы примем решение непосредственно перед игрой. Пока нельзя точно сказать, сыграет ли он», – сказал аргентинец.

«Шпоры» примут команду Антонио Конте 1 апреля.