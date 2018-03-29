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Швец остался доволен своим дебютом в сборной России

29 марта 2018, 10:53
1

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Антон Швец считает, что товарищеские матчи со сборными Бразилии (0:3) и Франции (1:3) пошли национальной команде только на пользу.

«Мы хорошо поработали на тренировках и сыграли две игры со сборными топового уровня – все это пошло нам только на пользу.

От дебюта в составе сборной России у меня остались самые приятные эмоции. Я счастлив выйти на поле в футболке национальной команды и хочу поблагодарить Станислава Саламовича за то, что предоставил мне эту возможность. Буду и дальше работать, не останавливаться на достигнутом. Этот дебют даст мне еще больше сил и уверенности в себе.

Конечно, все немного расстроены после поражений. Тем не менее, мы понимаем, что эти игры пошли нам на пользу. Уверен – если продолжать работать, все будет хорошо», – рассказал Швец.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Ахмат Швец Антон
Комментарии (1)
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SpartakSpartakSpartak
1522336787
Конечно доволен - с гор спустился, жополиз.
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