Дзюба: «Мои слова о Карпине? У нас принято не говорить ничего. Я так не могу»

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба в интервью каналу «Футбол с Meizu» прокомментировал свои слова про главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Игрок сказал, что для него Карпина не существует как человека.

– Вы человек очень откровенный. Вот про Карпина сказали так, что громыхнуло в медиасфере. Не жалеете? Может, не стоило?

– Я, в принципе, не жалею. Может быть, где-то можно было сдержаться, промолчать. Я каждый раз думаю – промолчу… А потом какие-то воспоминания как схватят…

У нас просто принято так – не говорить ничего. Время лизоблюдов, жополизов. Чтобы быть потише, поспокойнее, чтобы быть удобным. Я так не могу, наверное. Постараюсь со временем справиться с этими эмоциями, но пока до конца не справляюсь.

Напомним, что Карпин, по словам Дзюбы, обещал погубить карьеру игрока.