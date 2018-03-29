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  • Дзюба: «Мои слова о Карпине? У нас принято не говорить ничего. Я так не могу»

Дзюба: «Мои слова о Карпине? У нас принято не говорить ничего. Я так не могу»

29 марта 2018, 01:14
15

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба в интервью каналу «Футбол с Meizu» прокомментировал свои слова про главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Игрок сказал, что для него Карпина не существует как человека.

– Вы человек очень откровенный. Вот про Карпина сказали так, что громыхнуло в медиасфере. Не жалеете? Может, не стоило?

– Я, в принципе, не жалею. Может быть, где-то можно было сдержаться, промолчать. Я каждый раз думаю – промолчу… А потом какие-то воспоминания как схватят…

У нас просто принято так – не говорить ничего. Время лизоблюдов, жополизов. Чтобы быть потише, поспокойнее, чтобы быть удобным. Я так не могу, наверное. Постараюсь со временем справиться с этими эмоциями, но пока до конца не справляюсь.

Напомним, что Карпин, по словам Дзюбы, обещал погубить карьеру игрока.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Ростов Арсенал Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (15)
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Yev
1522276503
А мы удивляемся Черчесову что он Денисова не вызывает. Тут Игрочище Карпину обиду забыть не может. Ведёт себя как баба базарная.
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wobaekat
1522277158
Как говорится, такие времена. Кто прав, кто виноват - не разберешь. Цена слову в наше время слишком мала, и, в то же время, запредельно высока.
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ROSTOV SUPER
1522292441
Зюба , тебя пол страны за человека не считает ! Твой гнилой язык на километр впереди твоих мыслей !
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Диктор
1522295790
Твой язык-твой враг ,как то так дерево.
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СОКОЛ САРАТОВ
1522299560
да вы закалебали уже собачиться играйте в футбол и доказывайте чего стоите
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Fireman-100
1522302682
Это тупорылое чмо заткнется когда нибудь?
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momwig_
1522304831
Остановиться ты не можешь, это точно. Это называется инфантильность, дети тоже сами не останавливаются. И точно так же верят в то, что если они говорят не то, что было на самом деле, все им верят и то, как на самом деле было, уже не важно. Случай Дзюбы абсолютно клинический. А с карьерой своей он вполне справляется сам, там Валере даже напрягаться не нужно.
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Varzob
1522307357
Карпин очень многого добылся в футболе. Человек он порядочный. Тебе дзюбина до него еще далеко.
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Varzob
1522307530
Правильно сделал что выгнал тебя из Спартака. Не надо было в раздевалке по чужим карманам бумажники воровать.
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VVM1964
1522309748
Ну абсолютно недалекий игрочишка - все в рост ушло .
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