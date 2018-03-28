Corriere dela Sera: «ПСЖ» предлагает Пьяничу контракт на 40 миллионов

Как ранее писал «Бомбардир», французский «ПСЖ» намерен заполучить полузащитника итальянского «Ювентуса» Миралема Пьянича. Стали известны условия контракта, который парижане хотят предложить боснийцу.

Так, хавбеку готовы предоставить зарплату в 8 миллионов евро в год. Срок соглашения – пять лет. При этом «Ювентус» не желает расставаться с игроком, сообщает Corriere dela Sera.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрального хавбека в 50 миллионов евро. В текущей кампании Пьянич провел 35 поединков, забил шесть голов и сделал 10 результативных передач.