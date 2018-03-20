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    «ПСЖ» планирует усилиться Пьяничем

    Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич интересен «ПСЖ», сообщает Ilbianconero. Парижане планируют усилить среднюю линию команды 27-летним футболистом.

    Нынешний контракт боснийца с «бьянконери» с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон рассчитан до июня 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрального хавбека в 50 миллионов евро. В текущей кампании Пьянич провел 35 поединков, забил шесть голов и сделал 10 результативных передач.

    Напомним, ранее также сообщалось об интересе «ПСЖ» к главному тренеру «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2018 17:14
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