«ПСЖ» планирует усилиться Пьяничем

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич интересен «ПСЖ», сообщает Ilbianconero. Парижане планируют усилить среднюю линию команды 27-летним футболистом.

Нынешний контракт боснийца с «бьянконери» с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон рассчитан до июня 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрального хавбека в 50 миллионов евро. В текущей кампании Пьянич провел 35 поединков, забил шесть голов и сделал 10 результативных передач.

Напомним, ранее также сообщалось об интересе «ПСЖ» к главному тренеру «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.