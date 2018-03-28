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Газзаев: «Желаю, наконец, «Динамо» стать чемпионом России»

28 марта 2018, 14:40
6

Бывший тренер ЦСКА и сборной России, а ныне депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев накануне 95-летия общества «Динамо» пожелал футбольной команде стать чемпионом России.

Бело-голубые являются 11-кратными победителями чемпионата СССР, однако им ни разу не удалось завоевать золотые медали российского перенства.

«Для меня общество «Динамо» – не пустое слово. Я 12 лет отработал в клубе как игрок, и как тренер. Как личность, я созрел именно в «Динамо». Благодарен наставникам, футболистам, с которыми я выступал за бело-голубых и в сборной СССР, руководителям, которые тогда работали. В то время попасть в «Динамо», не только в футбольный клуб, дорогого стоило.

Я очень люблю и дорожу этими буквами, мои симпатии всегда на стороне «Динамо». Хотя в силу своей профессиональной деятельности мне очень дороги и ЦСКА, и «Алания», и киевское «Динамо». Жизнь меня связал с этим обществом.

Общество подарило миру множество выдающихся спортсменов и людей. Клуб способствовал тому, чтобы мы развивались как личности и как атлеты. Хочу пожелать, чтобы следующий юбилей мы справляли в более радостном настроении. Желаю, чтобы наконец московское «Динамо» стало чемпионом России по футболу. Очень много зависит от вас, Владимир Игоревич (прим. – Стржалковский, председатель общества «Динамо»), как от руководителя. Надеюсь, что вы сделаете все возможное. Ну а мы на законодательном уровне постараемся помогать обществу», – сказал Газзаев.

Напомним, общество «Динамо» было учреждено 18 апреля 1923 года в Москве.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Газзаев Валерий
Комментарии (6)
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yurdin
1522240459
Валерий Георгич,обещаете помочь?Тогда начинайте с возвращения стадиона и Петровского парка клубу,расследуйте все эти мошеннические схемы,из-за которых клуб со своей великой историей оказался в нелюбимых пасынках у жуликоватых "спонсоров-благодетелей"
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neofizer
1522244692
ну если только ФНЛ опять..
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FanatSerj
1522249136
Там сначала всех пересажать, потом после отсидки половину расстрелять, а оставшихся опять посадить. Прогнило там все руководство полностью и на корню, даже ФНЛ не помог, отмывают бабло и отмывают дальше, а футбол он больше для виду, как побочный вид деятельности. Вот Хохлова жалко, человек с душой за букву Д.
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Pourport
1522320204
Шансы Дрездена и Кiева на раз выше(их семиты финансово не выносили,голыми клошарами не оставляли)
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alex1951
1522323866
А уж ,как мы все желаем, и не представляешь,его, желания накопилось столько,что можно было давно завоевать это звание.
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