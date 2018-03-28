Газзаев: «Желаю, наконец, «Динамо» стать чемпионом России»

Бывший тренер ЦСКА и сборной России, а ныне депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев накануне 95-летия общества «Динамо» пожелал футбольной команде стать чемпионом России.

Бело-голубые являются 11-кратными победителями чемпионата СССР, однако им ни разу не удалось завоевать золотые медали российского перенства.

«Для меня общество «Динамо» – не пустое слово. Я 12 лет отработал в клубе как игрок, и как тренер. Как личность, я созрел именно в «Динамо». Благодарен наставникам, футболистам, с которыми я выступал за бело-голубых и в сборной СССР, руководителям, которые тогда работали. В то время попасть в «Динамо», не только в футбольный клуб, дорогого стоило.

Я очень люблю и дорожу этими буквами, мои симпатии всегда на стороне «Динамо». Хотя в силу своей профессиональной деятельности мне очень дороги и ЦСКА, и «Алания», и киевское «Динамо». Жизнь меня связал с этим обществом.

Общество подарило миру множество выдающихся спортсменов и людей. Клуб способствовал тому, чтобы мы развивались как личности и как атлеты. Хочу пожелать, чтобы следующий юбилей мы справляли в более радостном настроении. Желаю, чтобы наконец московское «Динамо» стало чемпионом России по футболу. Очень много зависит от вас, Владимир Игоревич (прим. – Стржалковский, председатель общества «Динамо»), как от руководителя. Надеюсь, что вы сделаете все возможное. Ну а мы на законодательном уровне постараемся помогать обществу», – сказал Газзаев.

Напомним, общество «Динамо» было учреждено 18 апреля 1923 года в Москве.