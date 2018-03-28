Иско: «Несмотря на результат, матч с Аргентиной нельзя назвать простым»

Полузащитник «Реала» и сборной Испании Иско спокойно отнесся к разгрому в товарищеском матче со сборной Аргентины. Напомним, испанцы одержали победу со счетом 6:1.

«Действительно, стоит признать, что в «Реале» у меня нет постоянно места в основном составе. Возможно, проблема заключается в том, что я не знаю, как его получить. Я буду продолжать работать в этом направлении.

Несмотря на результат, матч с Аргентиной нельзя назвать простым. Давайте не будем забывать, что это товарищеский матч, поэтому нужно с пониманием относиться к этому результату», – сказал Иско.