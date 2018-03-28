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  • Игнатьев: «Самая большая проблема Черчесова – игра обороны»

Игнатьев: «Самая большая проблема Черчесова – игра обороны»

28 марта 2018, 07:42
9

Известный российский тренер Борис Игнатьев назвал главную проблему сборной России при Станиславе Черчесове.

Напомним, что товарищеская игра Россия – Франция завершилась со счетом 1:3.

– Самая большая проблема – в игре обороны. У защитников очевидные проблемы как в индивидуальном плане, так и в групповом. Как только связи между нашими оборонцами рвутся (кто-то не успевает верно занять позицию, опаздывает вернуться из атаки) нас в обязательном порядке наказывают. И бразильцы, и французы. Надо усилить работу в этом направлении. Думаю, Черчесов об этом прекрасно знает. Скажу, что мне понравился выход Смольникова на замену. Он усилил игру в атаке, при этом активно и дисциплинированно действовал в обороне. Он сделал очень квалифицированную передачу на дальнюю штангу, которую замкнул Смолов. За счет этого нам удалось сократить отставание и даже создать интригу в матче.

– Есть ли вина Андрея Лунева в голе, который со штрафного забил Поль Погба?

– Нет, вратарь грамотно занял позицию, поставил стенку правильно. С точки зрения методики все было сделано правильно. Если бы дотянулся , то выручил. Но упрекать за такой гол нельзя – это просто мастерство французского игрока. Просто Погба оказался удачливее – так бывает. Но ведь несколько раз выручал Лунев по ходу встречи.

Источник: «Спорт уик-энд»
Чемпионат мира Россия Франция Смольников Игорь Лунев Андрей Черчесов Станислав Игнатьев Борис
Комментарии (9)
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acer2003
1522212310
Самая большая проблема- отсутствие игры в футбол
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Волховский
1522213468
Это проблема не Черчесова, а российского футбола. Необходимы тренеры, способные обучить всех футболистов сборной грамотной игре при оборонительных действиях. Чем раньше, тем лучше.
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vitvik
1522214021
Футболисты у нас слабее.
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mig28
1522215771
Личные обиды выше...Черчесов ничего не показал. Поздно менять что-то..а Денисова всё равно не возьмет. Слабый тренер, слабо подготовил.
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Vickont
1522216252
А с атакой все порядке? Прям россыпь голов в каждом матче. Игра выигрывается за счет забитых мячей, а не за счет непропущенных
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Zeff
1522218231
Самая большая проблема Черчесова, в том, что он всё ещё тренер сб. России.
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kella
1522218319
Какие проблемы? Гимн хорошо спели!
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Axe111
1522232023
Самая большая проблема черчесова-черчесов
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mr. Perdony
1522235469
Самая большая проблема черчесова-черчесови вся наша сборная
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