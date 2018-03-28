Игнатьев: «Самая большая проблема Черчесова – игра обороны»

Известный российский тренер Борис Игнатьев назвал главную проблему сборной России при Станиславе Черчесове.

Напомним, что товарищеская игра Россия – Франция завершилась со счетом 1:3.

– Самая большая проблема – в игре обороны. У защитников очевидные проблемы как в индивидуальном плане, так и в групповом. Как только связи между нашими оборонцами рвутся (кто-то не успевает верно занять позицию, опаздывает вернуться из атаки) нас в обязательном порядке наказывают. И бразильцы, и французы. Надо усилить работу в этом направлении. Думаю, Черчесов об этом прекрасно знает. Скажу, что мне понравился выход Смольникова на замену. Он усилил игру в атаке, при этом активно и дисциплинированно действовал в обороне. Он сделал очень квалифицированную передачу на дальнюю штангу, которую замкнул Смолов. За счет этого нам удалось сократить отставание и даже создать интригу в матче.

– Есть ли вина Андрея Лунева в голе, который со штрафного забил Поль Погба?

– Нет, вратарь грамотно занял позицию, поставил стенку правильно. С точки зрения методики все было сделано правильно. Если бы дотянулся , то выручил. Но упрекать за такой гол нельзя – это просто мастерство французского игрока. Просто Погба оказался удачливее – так бывает. Но ведь несколько раз выручал Лунев по ходу встречи.