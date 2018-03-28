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  • Смолов: «Только глупцы могут сравнивать уровень сборной России и сборной Бразилии»

Смолов: «Только глупцы могут сравнивать уровень сборной России и сборной Бразилии»

28 марта 2018, 00:16
14

Нападающий сборной России Федор Смолов подвел итог двух последних товарищеских матчей команды. Сначала россияне уступили бразильцам (0:3), а затем – французам (1:3).

– Эти два поражения можно назвать болезненными? И как быть болельщикам – ведь они реагируют на счет.

– Да, болельщики реагируют на счет. Я стал свидетелем одной истории: к Саше Самедову уже тут, в Питере подошел болельщик «Спартака» и говорит: «Вы не старались. Проиграли – значит не старались. А с Испанией старались, поэтому была ничья».

Надо быть глупцом, чтобы сравнивать наш уровень и уровень сборной Бразилии. Футболисты этой команды играют в топ-клубах и находятся там на ведущих ролях. Конечно, после нашего чемпионата, где уровень сопротивления такой, что не всегда есть возможность играть в полную силу, тяжело сразу переключиться и сыграть на максимум против Бразилии.

Главные выводы по матчу Россия – Франция

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Россия Бразилия Смолов Федор
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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panmon
1522191337
Глупцами будете выглядеть вы после матчей группы. Там то уж сравним...
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_Marqella_
1522200237
Ерунда всё это, если ты изначально выходишь на матч с триссущеми коленками, то победы точно не будет.....нужно всегда думать что ты лучше,что сильней, и я всегда могу доказать что это так !!! Вот тогда будет победа !! Это важно !!
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ДСА
1522203898
На чемпионате мира делать нечего.
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triton004
1522204137
Интересно,а на фоне,какой сборной можно сравнить потенциал нашей сборной,если не играть с сильными соперниками,то что вообще делать на чемпионате мира,выйти из группы и всё!?Жизнь удалась? Нахрена тогда вообще играть?
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sergan113
1522206789
Это что признание собственной слабости? Кто ж вам то не дает играть в топ клубах? Ноги кривые или мозгов не хватает?
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С-Пб on-line
1522218480
Это смех, а не интервью
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zigbert
1522245398
Но переключаться все же надо и играть в полную силу.
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upiter622
1524384289
Про уровень говоришь твою мать? Про зарплату не хочешь говорить мудак???
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Loko_Roma
1527189755
Ну мы пока даже не знаем осилит ли сборная саудитов, ок акой вообще бразилии идет речь
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polt
1527191184
Миранчук недавно заявил, что сборной по силам сыграть на равных со сборной Бразилии. Это не глупый, это тупой и желторотый юнец, научившийся открывать рот абы чего ляпнуть.
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