Смолов: «Только глупцы могут сравнивать уровень сборной России и сборной Бразилии»

Нападающий сборной России Федор Смолов подвел итог двух последних товарищеских матчей команды. Сначала россияне уступили бразильцам (0:3), а затем – французам (1:3).

– Эти два поражения можно назвать болезненными? И как быть болельщикам – ведь они реагируют на счет.

– Да, болельщики реагируют на счет. Я стал свидетелем одной истории: к Саше Самедову уже тут, в Питере подошел болельщик «Спартака» и говорит: «Вы не старались. Проиграли – значит не старались. А с Испанией старались, поэтому была ничья».

Надо быть глупцом, чтобы сравнивать наш уровень и уровень сборной Бразилии. Футболисты этой команды играют в топ-клубах и находятся там на ведущих ролях. Конечно, после нашего чемпионата, где уровень сопротивления такой, что не всегда есть возможность играть в полную силу, тяжело сразу переключиться и сыграть на максимум против Бразилии.

Главные выводы по матчу Россия – Франция