Слуцкий: «В центре обороны сборной может сыграть и Фернандес»

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий, говоря о дефиците центральных защитников в главной команде страны, рассказал, кто при необходимости может закрыть эту зону.

«В центральной оборонительной зоне сборной может сыграть и представитель ЦСКА Марио Фернандес. До приезда в Россию в 2012 году бразилец на родине достаточно продолжительное время выступал именно в центре защиты», – сказал тренер в эфире «Первого канала».

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию товарищеской игры Россия – Франция.