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  • Доменек: «Потеря Кокорина для России – это как потеря Анри для Франции в 2006 году»

Доменек: «Потеря Кокорина для России – это как потеря Анри для Франции в 2006 году»

27 марта 2018, 07:53
10

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек сравнил потерю Александра Кокорина сборной России со схожими ситуациями, когда перед ЧМ-2006 французы потеряли форварда Джибриля Сиссе, а также Тьерри Анри.

«Это разные ситуации. Потеря Кокорина для России – это как потеря Анри для меня в 2006-м. Сиссе был запасным форвардом и вряд ли играл бы в основе.

Советы раздавать сложно, разве что потенциальному сменщику Кокорина – он должен работать за двоих. Футбол состоит из рисков, и задача команд в том числе состоит в преодолении проблем. В 2006-м Италия тоже столкнулась с кучей трудностей. Однако она стала чемпионом мира.

Для России встреча с одним из фаворитов чемпионата мира – это вызов. Важно, что мы находимся в одной части сетки и теоретически можем встретиться в четвертьфинале, хотя об этом думать рано как Франции, так и России. Сейчас ваша команда занимает невысокое место в европейском футболе и только через матчи с грандами она может пробиться в элиту. Вы должны доказать себе, что можете противостоять сильнейшим сборным планеты», – сказал Доменек.

Товарищеский матч Россия – Франция состоится во вторник, 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Франция Анри Тьерри Сиссе Джибриль Кокорин Александр Доменек Раймон
Комментарии (10)
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Жёлто-синий
1522126746
Чё они так за Рашу переживают.футбола в России нет
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anatolich72
1522130226
кумир блин из пластелина .
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пряник929
1522130784
Как.........., но с Анри и рядом не стоял...
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dendiesel
1522139125
Был бы Анри футболистом сборной России, то это была бы потеря!!! а так...отсутствие одного из беспомощных футболистов....которого заменит такой же бездарный футболист!!! поэтому, потеря Кокорина, никак не отразится на игре сборной России))
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OfaZavr
1522140299
ага конечно, еще бы сказал как Месси для Барселоны))
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serppion
1522142492
Кокорин в первую очередь знаменит как кальянщик. Потом своими глупыми выходками. И в последнюю очередь как незаурядный футболист. Сравнение с Анри неуместно. Кокоша для сборной еще ничего героического не сделал. Он до сих пор ходит в "подающих надежды". Более подходящее сравнение с Заболотным для Тосно.
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cska-62
1522144592
Кого вы читаете? Мудилу, который комплектовал сборную по астрологическим прогнозам? С соответствующими результатами... :-))) И у которого, по рассказам во французской прессе, была просто в футбольном хозяйстве "мохнатая лапа"...
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vitvik
1522168288
Как-то подозрительно: ведущие игроки выбывают из строя.
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zigbert
1522223608
Да доказывать надо, иначе...
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