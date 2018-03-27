Доменек: «Потеря Кокорина для России – это как потеря Анри для Франции в 2006 году»

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек сравнил потерю Александра Кокорина сборной России со схожими ситуациями, когда перед ЧМ-2006 французы потеряли форварда Джибриля Сиссе, а также Тьерри Анри.

«Это разные ситуации. Потеря Кокорина для России – это как потеря Анри для меня в 2006-м. Сиссе был запасным форвардом и вряд ли играл бы в основе.

Советы раздавать сложно, разве что потенциальному сменщику Кокорина – он должен работать за двоих. Футбол состоит из рисков, и задача команд в том числе состоит в преодолении проблем. В 2006-м Италия тоже столкнулась с кучей трудностей. Однако она стала чемпионом мира.

Для России встреча с одним из фаворитов чемпионата мира – это вызов. Важно, что мы находимся в одной части сетки и теоретически можем встретиться в четвертьфинале, хотя об этом думать рано как Франции, так и России. Сейчас ваша команда занимает невысокое место в европейском футболе и только через матчи с грандами она может пробиться в элиту. Вы должны доказать себе, что можете противостоять сильнейшим сборным планеты», – сказал Доменек.

Товарищеский матч Россия – Франция состоится во вторник, 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.