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Вартапетов будет присутствовать на операции Ананидзе в Риме

27 марта 2018, 07:42
1

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал подробности травмы полузащитника команды Джано Ананидзе, которую он получил в игре за национальную команду Грузии.

Напомним, футболист будет прооперирован в среду в Риме.

– Грузинский легионер выбыл на полгода…

– Это предварительный прогноз. Многое прояснится после операции, назначенной на среду. Буду присутствовать на ней в Риме и обменяюсь мнениями с профессором Мариани. Нужно понимать, что не всегда картина МРТ дает полное представление о том, как именно повреждена связка, в каком конкретно месте произошел разрыв. Точная информация может быть визуализирована только по ходу работы хирурга.

– Джано, как и Джикия с Зобниным, пройдет начальную стадию восстановления там же, в клинике «Вилла Стюарт»?

– Да. Первый этап реабилитации составляет плюс/минус две недели, и их футболист проведет в Риме.

– Ананидзе травмировался в матче за сборную, но оперировать его будут в клинике, с которой заключен договор у «Спартака». Насколько легко договорились с грузинскими коллегами?

– Начнем с того, что существует определенный механизм компенсации клубам от ФИФА в случаях, когда игроки получают повреждения в национальных командах. Для ее получения мы должны оформить пакет документов и проблем не возникает. Что касается Федерации футбола Грузии, то никаких вопросов не было – там проявили большое внимание к травме Джано, настоящую озабоченности и предложили любую посильную помощь, включая финансовую, чтобы минимизировать последствия.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Грузия Джано
Комментарии (1)
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oyabun
1522127059
Здоровья Джано и поскорее поправиться
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