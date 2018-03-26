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  • Вартапетов заверил, что участию Зобнина в чемпионате мира ничего не угрожает

Вартапетов заверил, что участию Зобнина в чемпионате мира ничего не угрожает

26 марта 2018, 18:25
4

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов заявил, что полузащитник Роман Зобнин однозначно сможет выступить на домашнем чемпионате мира в составе сборной России.

Ранее футболист получил повреждение мениска на тренировке национальной команды. Сегодня днем Вартапетов сообщил, что операция хавбеку не потребуется, а его восстановление должно занять не более 14 дней.

– Официальный сайт «Спартака» опубликовал информацию, в соответствии с которой у Зобнина «частичное повреждение боковой связки левого колена». Поясните, пожалуйста, что означает «частичное»?

– В быту подобное называется небольшим растяжением. Хотя на самом деле морфологически связка не тянется, это всегда микронадрыв отдельных волокон. Тем не менее, для нас принципиально, что это не тот случай, когда необходима операция. Поэтому сейчас приложим все силы, чтобы восстановить Романа как можно быстрее консервативными методами.

– Что они подразумевают под собой?

– Целый комплекс мер: и физиотерапия, и медикаментозное лечение, и дополнительные упражнения. Все вместе это дает эффект без оперативного вмешательства.

– Знаю, что у спортивных врачей есть и такой подход: не класть футболиста под нож хирурга, дать колену окончательно «дорваться», а уже потом отправлять на операционный стол. Но, насколько понимаю, с Зобниным не тот случай.

– Каждый раз тактика разрабатывается отдельно, но с Романом мы действительно не оттягиваем операцию – речь о ней просто не идет.

– И угрозы выступлению хавбека на ЧМ-2018 нет?

– По характеру этой травмы мы можем с уверенностью говорить, что никаких сомнений в игре Романа на чемпионате мира быть не должно.

– Вместе с тем, Зобнин, видимо, пропустит три матча в составе «Спартака» – против «Тосно» 31 марта и «Анжи» 8 апреля в РФПЛ, а также четвертьфинал Кубка России с «Крыльями Советов» 4 апреля?

– Не исключено, что даже меньше трех. Будем следить за состоянием Романа, все покажут ближайшие пять-семь дней.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Спартак Россия Зобнин Роман
Комментарии (4)
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frizom
1522082980
жаль что так произошло... здоровья Роме. он очень нам нужен на поле!
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zigbert
1522085922
Очень оптимистично.Быстрого восстановления Рома.
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diktatop
1522128298
здоровья
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Zeff
1522154273
С такой травмой, только место занимать в сборной. Лечиться надо, и голову, кстати тоже.
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