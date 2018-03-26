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  • Дриусси уверен, что вскоре начнет чаще забивать за «Зенит». У форварда четыре гола в 32 матчах

Дриусси уверен, что вскоре начнет чаще забивать за «Зенит». У форварда четыре гола в 32 матчах

26 марта 2018, 17:57
4

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси выразил уверенность, что его результативность в петербургской команде значительно повысится в скором времени. Аргентинец заявил, что надеется забить как минимум один гол в ворота «Уфы» в матче 24 тура РФПЛ.

– В матче с «РБ Лейпцигом» вы наконец забили. Что мешало сделать это раньше?

– Порой так случается. Даже в «Ривер Плейт», где я забивал довольно много, у меня были периоды, когда мяч просто не шел в ворота. А здесь новый клуб, новый чемпионат, новая страна. Но я совершенно спокойно к этому отношусь. Надо просто лучше работать, тогда и голы придут. Хотя, безусловно, эта ситуация меня не устраивает. Уверен, вскоре начну забивать гораздо чаще.

– Александр Кокорин получил травму – теперь на вас еще больше надежд.

– Сразу бы хотел пожелать Саше скорейшего выздоровления. Он проводил просто блестящий сезон. Насколько я знаю, лучший в его карьере. Его травма стала для нас шоком. Надеюсь, что он вернется и станет еще сильнее. Что касается ответственности, конечно, я ее понимаю. Приложу все усилия для того, чтобы отсутствие Кокорина не сильно сказалось на наших результатах.

– Манчини несколько раз говорил о том, что ему не хватает забивного нападающего. Не обидно слышать такие слова?

– Это его позиция, которую мы принимаем. Повторюсь, сделаю все возможное для того, чтобы начать забивать так же регулярно, как я это делал в Аргентине.

– Сколько забьете «Уфе» в ближайшем матче?

– Минимум один. Очень на это надеюсь. Но главное, чтобы мы победили.

Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом прошлого года. В нынешнем сезоне он записал на свой счет четыре гола и четыре результативные передачи в 32 поединках.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Дриусси Себастьян
Комментарии (4)
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Чехов на Садовой
1522079199
Теперь за 32 матча завалит 5 ! голешников. Держитесь все !
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insider_retro
1522079249
Себастьяну, действительно, давно поправить статистику!.. Ждёмссс
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Александ1982
1522112970
щас как попрет))) по 3 гола в каждом матче !!!))))))
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Sola
1522178332
– Сколько забьете «Уфе» в ближайшем матче? Что за детсадовские вопросы?
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