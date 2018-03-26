Голкипер сборной Латвии – о поражении от Гибралтара: «Ниже падать некуда!»

Вратарь сборной Латвии Андрис Ванинс назвал предательством поражение своей команды в товарищеской игре со сборной Гибралтара, которая завершилась со счетом 0:1.

«В первую очередь, я хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за неудачную игру и результат. Теперь нам ниже падать некуда!

Спасибо всем, кто приехал на стадион или смотрел за игрой дома у телевизора. Мы вас предали.

Я бы хотел попросить не критиковать отдельных футболистов, ведь мы – команда, и все вместе несем ответственность за результат», – приводит сайт Латвийской федерации футбола слова Ванинса.

Напомним, эта победа стала второй в истории сборной Гибралтара.