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  • Голкипер сборной Латвии – о поражении от Гибралтара: «Ниже падать некуда!»

Голкипер сборной Латвии – о поражении от Гибралтара: «Ниже падать некуда!»

26 марта 2018, 11:45
21

Вратарь сборной Латвии Андрис Ванинс назвал предательством поражение своей команды в товарищеской игре со сборной Гибралтара, которая завершилась со счетом 0:1.

«В первую очередь, я хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за неудачную игру и результат. Теперь нам ниже падать некуда!

Спасибо всем, кто приехал на стадион или смотрел за игрой дома у телевизора. Мы вас предали.

Я бы хотел попросить не критиковать отдельных футболистов, ведь мы – команда, и все вместе несем ответственность за результат», – приводит сайт Латвийской федерации футбола слова Ванинса.

Напомним, эта победа стала второй в истории сборной Гибралтара.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Латвия Гибралтар Ванинс Андрис
Комментарии (21)
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Spartak Piter
1522054442
Вы со дна и не поднимались
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С-Пб on-line
1522054801
Легко ещё отделались, шпр оты
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Danish Dynamite
1522055031
Ну да. Учитывая, что ещё в 2004-м вы сыграли на ЧЕ и довольно неплохо.
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Sterh
1522055178
Ну почему - можно нашим проиграть - вот где дно будет..
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belrus21
1522055590
Официально объявят про российских шпиенов в Гибралтаре
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insider_retro
1522056917
Предательство - это же так современно и по-еуропейски... С востока враг, молодёжь на заработках на Западе... До футбола ли оставшимся?.. Можно через неделю Лихтенштейн пригласить шар погонять - может удастся исправиться и на ничейку вытянете?!..
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OfaZavr
1522060669
ну почему же ниже некуда вы еще со сборной Папу и Новой Гвинеи не играли))
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Gek Dement
1522063489
Проиграли. В товарняке. Ужас, ужас. Если наших за проигрыш Бразилии (2 место рейтинга) скотом зовут, этим наверное вообще надо бежать из страны до вьезда. Ирония если что..
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BRO_football
1522068054
Ну почему же некуда? В рейтинге ФИФА Гибралтар с 0 очков занимает 206 место вместе со сборными таких стран как Эритрея, Ангилья, Сомали, Тонга, Багамские острова. Вот когда им проиграете, тогда действительно можно будет говорить, что ниже падать некуда и вы достигли дна.
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Александр ЗА
1522078523
Да
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