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  • Жилберто Силва: «Переезд в Россию помешал Фернандесу попасть в сборную Бразилии»

Жилберто Силва: «Переезд в Россию помешал Фернандесу попасть в сборную Бразилии»

26 марта 2018, 07:53
7

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Жилберто Силва рассказал о том, что помешало защитнику ЦСКА Марио Фернандесу пробиться на родине в национальную команду. Оба футболиста выступали вместе в составе «Гремио».

Напомним, Фернандес получил российский паспорт и имеет все шансы сыграть на чемпионате мира-2018 в составе сборной России.

– Он принял решение выступать за сборную России. Понимаете его?

– Это его личное решение. Наверное, понял, что не сможет попасть в сборную Бразилии. Надеюсь, он хорошо себя проявит на чемпионате мира за Россию. Желаю ему удачи. Это хороший футболист.

– Говорили, что в Бразилии он нарушал режим, гулял. Это так?

– Я не знаю, как он вел свою личную жизнь. За ней я точно не следил. Но вот играл он хорошо, подавал надежды. Технически был хорошо оснащен, с «физикой» проблем не возникало.

– Вы тогда чувствовали, что он может дорасти до сборной Бразилии?

– Когда мы выступали с ним за «Гремио», было видно, что это сильный футболист. Но для того, чтобы попасть в сборную Бразилии, нужно все время быть на виду. Может быть, он потерялся из виду, так как уехал играть в чемпионат России, который не показывают у нас на родине. Может быть, именно это и помешало ему стать игроком нашей сборной.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Гремио ЦСКА Жилберто Силва Фернандес Марио
Комментарии (7)
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Cules2013
1522040407
Халку и многим другим иностранцам, не только бразильцам, попасть в сборную не помешал ни чемпионат России, ни чемпионат Китая. Просто сейчас есть для сборной люди посильнее. Фернандес захотел поехать на ЧМ, вот и выбрал альтернативный вариант с Россией. Почему нет? Он далеко не первый, кто делает подобное.
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vladimir-7
1522042272
М.Фернандес всё правильно сделал, он будет играть в составе сборной России на ЧМ. В ПФК ЦСКА он является ведущим игроком. Не завидуй, Ж. Силва!!!
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Nerlinger
1522043152
Ещё помнятся времена когда из ЦСКА сразу четверых в сборную Бразилии вызывали и они играли, с переменным успехом!!!
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С-Пб on-line
1522045734
А чемп салоедов у вас показывают в Бразилии, вызвав защитника?? херь морозишь
Ответить
cska-62
1522053877
Конкурировать с Дани Алвесом или Марсело? Как бы я не болел за ЦСКА и Марио Фернандеса, я пока ещё в своём уме! :-)))
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Татарин за ЦСКА
1522136321
ну тогда в Литву нужно было ехать
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