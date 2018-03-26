Жилберто Силва: «Переезд в Россию помешал Фернандесу попасть в сборную Бразилии»

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Жилберто Силва рассказал о том, что помешало защитнику ЦСКА Марио Фернандесу пробиться на родине в национальную команду. Оба футболиста выступали вместе в составе «Гремио».

Напомним, Фернандес получил российский паспорт и имеет все шансы сыграть на чемпионате мира-2018 в составе сборной России.

– Он принял решение выступать за сборную России. Понимаете его?

– Это его личное решение. Наверное, понял, что не сможет попасть в сборную Бразилии. Надеюсь, он хорошо себя проявит на чемпионате мира за Россию. Желаю ему удачи. Это хороший футболист.

– Говорили, что в Бразилии он нарушал режим, гулял. Это так?

– Я не знаю, как он вел свою личную жизнь. За ней я точно не следил. Но вот играл он хорошо, подавал надежды. Технически был хорошо оснащен, с «физикой» проблем не возникало.

– Вы тогда чувствовали, что он может дорасти до сборной Бразилии?

– Когда мы выступали с ним за «Гремио», было видно, что это сильный футболист. Но для того, чтобы попасть в сборную Бразилии, нужно все время быть на виду. Может быть, он потерялся из виду, так как уехал играть в чемпионат России, который не показывают у нас на родине. Может быть, именно это и помешало ему стать игроком нашей сборной.