Главный тренер сборной Грузии: «Каррера говорил, что Джано готов играть»

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс прокомментировал травму полузащитника Джано.

«Очень жаль, что Джано получил травму. Только одну вылечил, и тут получил другую. Он очень сильно хотел играть, но плохо наступил на ногу и порвал крестообразные связки.

В Москве я встречался с Массимо Каррерой после игры с «Локомотивом». По его словам, Джано был полностью готов играть. Главный тренер «Спартака» даже сам порадовался, что его футболист получит игровую практику.

Джано здорово тренировался, никаких проблем и нареканий к нему не было. В сборной проводилось обследование, и никаких предпосылок для разрыва связок не находили. Джано был полностью здоров. Состояние поля в товарищеском матче с Литвой не вызывало вопросов. Травма произошла на ровном месте», – сказал Вайсс.

Напомним, грузин получил повреждение в товарищеском матче против сборной Литвы (4:0) и покинул поле на носилках.