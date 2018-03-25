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    Главный тренер сборной Грузии: «Каррера говорил, что Джано готов играть»

    Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс прокомментировал травму полузащитника Джано.

    «Очень жаль, что Джано получил травму. Только одну вылечил, и тут получил другую. Он очень сильно хотел играть, но плохо наступил на ногу и порвал крестообразные связки.

    В Москве я встречался с Массимо Каррерой после игры с «Локомотивом». По его словам, Джано был полностью готов играть. Главный тренер «Спартака» даже сам порадовался, что его футболист получит игровую практику.

    Джано здорово тренировался, никаких проблем и нареканий к нему не было. В сборной проводилось обследование, и никаких предпосылок для разрыва связок не находили. Джано был полностью здоров. Состояние поля в товарищеском матче с Литвой не вызывало вопросов. Травма произошла на ровном месте», – сказал Вайсс.

    Напомним, грузин получил повреждение в товарищеском матче против сборной Литвы (4:0) и покинул поле на носилках.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.03.2018 15:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 25 марта 2018, 22:15

      Столько "крестов" в одной команде не может быть просто случайностью.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 марта 2018, 19:03

      ну бывает и так что ж поделаешь, но Жано видимо уже пора смириться с неизбежностью ухода.

      1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 25 марта 2018, 17:45

      не быть ему иньестой.. а жаль.. здоровья

      0
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      Рейтинг: +1691

      Соа́рес де Мора́ис 25 марта 2018, 16:15

      Джано давно уже не готов играть - вся карьера в лазарете(((. Но тем не менее здоровья желаю. Как игрок он давно списан на травмы к сожалению...

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 марта 2018, 16:14

      Хрустальный он очень.

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