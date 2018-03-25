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    У Джано диагностирована травма крестообразной связки колена. Игроку предстоит операция

    Главный врач «Спартака» Михаил Вартапетов заявил, что у полузащитника Джано диагностирована травма крестообразной связки колена.

    Напомним, грузин получил повреждение в товарищеском матче против сборной Литвы (4:0) и покинул поле на носилках.

    «МРТ-исследование, проведенное этой ночью в Тбилиси, подтвердило первоначальный диагноз: повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава.

    Джано предстоит оперативное лечение. Мы постоянно находимся на связи с ним и с доктором сборной Грузии. Дату операции и предположительные сроки восстановления футболиста сообщим позже», – сказал Вартапетов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    25.03.2018 11:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 25 марта 2018, 19:40

      если так и пойдет дальше,то джано походу завязывать надо с футболом,больше лечиться чем играет,здоровья ,жаль парня.

      0
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      Рейтинг: +55

      Batiqol 25 марта 2018, 13:45

      Честно сказать это уже надоело . Нафиг ты поехал в сборную не играя в клубе . За 10 лет 10 игр за Спартак .

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 25 марта 2018, 13:31

      Жалко!!! Пацан талантливый, травмы играть не дают!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1501

      777+ 25 марта 2018, 12:52

      Травма - это всегда печально. Пусть выздоравливает... Вся эта эпопея с карьерой Джано в Спартаке напоминает миниатюру Жванецкого : " Жаль, что мы так и не услышали выступление начальника транспортного цеха".....

      6
      Ответить
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      Рейтинг: -366

      Чоткий 25 марта 2018, 12:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ананидзе "доананировался"!!! Теперь будешь с забинтованым коленом гуся дёргать, или Джикию попроси помочь, он же теперь тоже каличный. Пусть лысого твоего приголубит)))

      -12
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 25 марта 2018, 12:22

      здоровья конечно, но игрок очень хрустальный. так за карьеру и не реализует весь свой игровой потенциал

      5
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 25 марта 2018, 12:15

      печалька

      2
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 25 марта 2018, 11:54

      В девяностые самой популярной травмой был мениск. Теперь кресты сплошь и рядом.

      2
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      Рейтинг: +105

      Ден Батонг 25 марта 2018, 11:53

      еще одни кресты у спартаковца.
      о чем это говорит?????????????

      1
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 25 марта 2018, 11:53

      Выздоравливай и побыстрее

      6
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