У Джано диагностирована травма крестообразной связки колена. Игроку предстоит операция

Главный врач «Спартака» Михаил Вартапетов заявил, что у полузащитника Джано диагностирована травма крестообразной связки колена.

Напомним, грузин получил повреждение в товарищеском матче против сборной Литвы (4:0) и покинул поле на носилках.

«МРТ-исследование, проведенное этой ночью в Тбилиси, подтвердило первоначальный диагноз: повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Джано предстоит оперативное лечение. Мы постоянно находимся на связи с ним и с доктором сборной Грузии. Дату операции и предположительные сроки восстановления футболиста сообщим позже», – сказал Вартапетов.